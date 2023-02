Fasching geht ins Finale: Narren sind in Hochform

Zum zweiten Mal fand letzten Sonntag der Faschingsumzug in Spillern statt, 13 Gruppen waren dabei. In vielen Gemeinden sind die Narren erst am Faschingswochenende unterwegs.

Langenzersdorf: Nachfrage ist gestiegen. In Langenzersdorf ziehen die Faschingswagen und Gruppen am kommenden Samstag von der Mautgasse bis zur Oberen Kirchengasse. Bereits zum 30. Mal findet die beliebte Veranstaltung statt. Nach der Corona-Pause „freuen sich schon alle darauf“, sagt Gemeinderat Ernst Trimmel, der bei der Organisation federführend ist. Die Nachfrage sei sogar größer als bei vergangenen Umzügen. Rund 20 Gruppen erwartet Trimmel, „manche sind aber kurz entschlossen und warten das Wetter ab“.

Der kleineste Verein hat den größten Umzug im Weinviertel.“

Kurt Sommer, Ernstbrunn

Leitzersdorf: Fasching kehrt zurück. In Leitzersdorf findet am kommenden Sonntag zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder ein Faschingsumzug statt. Ab 15 Uhr sind 20 Gruppen auf der Ernstbrunner Straße zwischen den beiden Gasthäusern unterwegs. Immer wieder sei sie da rauf angesprochen worden, wie nett doch die früheren Umzüge gewesen seien, erklärte Bürgermeisterin Sabine Hopf. Der Rest sei dann fast ein Selbstläufer gewesen, sagt Silvia Kneissl von der Gemeinde. „Wir haben alle Vereine angeschrieben, das Echo war ganz toll“, sagt sie.

Ernstbrunn: Faschingsverein feiert großes Jubiläum. In Ernstbrunn findet zum 50. Jubiläum des 1. Ernstbrunner Faschingsvereins der traditionelle Umzug auch am Sonntag statt. Nur alle vier Jahre wird er abgehalten, „somit war Corona für uns kein Thema“, so Obmann Kurt Sommer. 40 Gruppen sind angemeldet, „der kleinste Verein hat den größten Umzug im Weinviertel“, sagt Sommer stolz. Nur neun Mitglieder kümmern sich schon Monate vor der Veranstaltung um die Organisation.

Wenig Probleme hatte man damit, die Gruppen zum Mitmachen zu bewegen. „Viele haben gefragt, ob die Veranstaltung stattfindet, andere haben sich gemeldet, weil sie davon gehört haben“, erzählt Sommer. Nach dem Zug über den Hauptplatz können sich die Mitwirkenden in einem Zelt am Gießereiplatz stärken.

Einen „Faschingskehraus“ gibt es am Faschingsdienstag: Vom Hauptplatz geht es auf eine Wiese, dort wird der Fasching als Puppe eingegraben. Danach wird das Faschingsende noch im Zelt gefeiert.

Bisamberg: „Wollen unkompliziert sein.“ Mehrere Jahrzehnte Routine hat man beim traditionellen Faschingstreiben in Bisamberg, das am Faschingsdienstag stattfindet. Mindestens 13 Gruppen werden sich in Bewegung setzen, vermutlich werden es mehr, sagt Organisator und Gemeinderat Werner Bartonek. Wichtig ist ihm, dass bei der Organisation weder Politik noch Vereine beteiligt sind: „Das läuft direkt über die Gemeinde, wir wollen unkompliziert sein.“ Die Prämierung übernimmt Bürgermeister Johannes Stuttner. Nach dem Umzug gibt es noch den „Kehraus in Flandorf“. Im Zelt wird der Fasching verabschiedet.

Kleiner Umzug, Party und Kinderfest. Für Kinder gibt es am Faschingsdienstag in Leobendorf einen kleinen Umzug. Sie werden aus Kindergarten und Schule zum Dorfplatz ziehen. In Korneuburg wird es heuer keinen Umzug geben. Wie Wirtschaftsstadtrat Andreas Minnich erklärte, wäre eine rechtzeitige Organisation nicht möglich gewesen. Dafür darf man sich über eine Faschingsparty am Hauptplatz freuen.

Auch in Stockerau gibt es keinen Faschingsumzug, die Stadtgemeinde führte organisatorische Gründe an. Für Kinder und Familien wird am Faschingssamstag ab 14 Uhr am Sparkassaplatz ein Kinderfasching organisiert. Für vier Gewerbetreibende in der Hauptstraße ist das aber zu wenig: Sie wollen am Faschingsdienstag mehr bieten, mit Clown, Faschingskrapfen und Verkleidung in den Geschäften.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.