Feuerwehrbilanz: „Zigtausend Stunden wurden geleistet“

2.485 Einsätze und 37.128 Einsatzstunden – das vergangene Jahr brachte für die Feuerwehren im Bezirk viele Herausforderungen. „Sicherlich hervorzuheben war die Gasexplosion in Langenzersdorf“, so Bezirkskommandant Wilfried Kargl. Ende Jänner war in einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße eine Gastherme explodiert, das Gerät war bewusst manipuliert worden. Mit einem Großaufgebot halfen die Feuerwehrleute und bekämpften mit Drehleitern die Flammen.

Außerdem waren die Feuerwehren des Bezirks 2021 auch im Ausland im Einsatz. Sie halfen bei der Unwetterkatastrophe in Belgien und bei den verheerenden Waldbränden in Nordmazedonien, und natürlich waren die Einsatzkräfte auch bei den Waldbränden in Hirschwang vor Ort. „Aufgrund der Einsätze kann man davon ausgehen, dass zigtausende Stunden unserer Mitglieder unentgeltlich geleistet wurden. Dafür gilt mein herzlichster Dank sowie mein größter Respekt für die erbrachte Leistung“, zieht Kargl den Hut.

Und natürlich ging auch die Corona-Pandemie nicht spurlos an den Wehren vorüber. „Viele Feuerwehren haben ihre Festivitäten nicht abhalten können. Somit sind ihnen wichtige Gelder entgangen, die sie wiederum in die Beschaffung von Gerätschaften und Uniformen investiert hätten. Ein kleiner Teil wurde dankenswerterweise von der Bundesregierung übernommen, jedoch leider nicht alles. Somit wurde das Budget enger geschnürt“, macht Kargl bewusst.