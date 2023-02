Fit am Arbeitsplatz: Training ist „in“

Welche Unternehmen bieten Bewegungsangebote für ihre Mitarbeiter an? Die NÖN hat sich einen Überblick verschafft.

Salatbuffet & Sportbewerbe. 700 Beschäftigte zählt Bühler in Leobendorf und für Gesundheitsbewusste gibt es gratis ein Salatbuffet, sagt Betriebsrat Thomas Windsor-Seifert. Teilnahmen an Sportbewerben werden gefördert, wenn der Name Bühler dabei vorkommt.

Personal Coach. Bei RBO Stöckl in Stetten leistet man sich seit fast einem halben Jahr den Personal Coach Alexander Havlik aus Korneuburg. Zweimal pro Woche kann gemeinsam eine halbe Stunde geturnt werden. „Einige Mitarbeiter haben schon die typischen Bürobeschwerden wie Kreuzschmerzen wegbekommen“, freut sich Firmenchef Thomas Stöckl. So gesehen seien die Kosten pro Mitarbeiter auch nicht besonders hoch.

Zu Beginn der Aktion hätten sich alle Mitarbeiter beteiligt, „jetzt hat sich eine große Stammgruppe gebildet“, sagt Stöckl. Die Übungen bezeichnet er als „recht angenehm“ zum Kräftigen der Muskeln, ohne zum Bodybuilder zu werden. „Ich finde es ganz gut“, so der Firmenchef.

Trainingsgelände am Dach. In der Zentrale der Raiffeisen Ware Austria in Korneuburg gibt es die verschiedensten Fitnessangebote. Über den Betriebsrat werden Informationen für mentale Gesundheit ebenso bereit gestellt wie Trainings speziell im Haltungsbereich, sagt Susanne Werner (Unternehmenskommunikation).

Ganz stolz ist man bei dem Ende 2020 eröffneten Zubau, denn neben einem Mehrzweckraum, in dem Yoga-Kurse abgehalten werden, findet sich ein großzügiger Fitnessbereich für die rund 500 Mitarbeiter. Darüber wurde sogar ein Outdoor-Platz errichtet, auf dem Fußball, Basketball oder Volleyball gespielt werden kann.

Turnen im IT-Unternehmen. Rund 105 Mitarbeiter sind bei der Untis GmbH in Stockerau tätig. „Als IT-Unternehmen ist es klar, alle sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm“, sagt Chef Christian Gruber. Zum Ausgleich hat er einen Fitnessraum bauen lassen, in dem die Angestellten in ihrer Freizeit trainieren können. „Der Raum wird durchaus genutzt“, sagt Gruber. Er schätzt, dass etwa zehn Prozent der Angestellten ihre Trainingseinheiten abspulen. Darüber hinaus gibt es gemeinsame Unternehmungen, bei denen zum Teil auch Bewegung am Programm steht.

Training mit dem Profi. Die Nachfrage nach Bewegungseinheiten in den Betrieben werde immer größer, sagt der Personal Trainer Alexander Havlik. Das Bewusstsein steige, dass fittere Mitarbeiter weniger oft krank werden. Ausfälle kosten dem Unternehmen oft mehr Geld als der „überschaubare Betrag“ für ein Training, so Havlik. Noch einen weiteren Vorteil sieht er: „Es finden sich immer Trainingsgruppen, das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.“

15 bis maximal 20 Teilnehmer machen Sinn, eine größere Gruppe ließe sich nicht mehr richtig steuern. Kein Problem ist dafür der Platz: „Ein Besprechungsraum reicht schon.“ Wichtig ist für Havlik, „den Menschen bewusst zu machen, wie wichtig Bewegung ist“. Er erinnert, dass man ab etwa 30 Jahren jedes Jahr ein Prozent der Muskelmasse abbaut.

fit2work. Bei fit2work handelt es sich um eine österreichweite Dachmarke für Personen- und Betriebsberatungen im Bereich des Gesundheitsmanagements. In Korneuburg befindet sich der Weinviertel-Standort.

Allerdings ist nicht Fitness der Beratungsinhalt: Das Ziel sei, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, sagt Michael Schweitzer, für die Koordination der Personenberatung zuständig. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit der Beratung von Einzelpersonen, wenn es darum geht, Arbeit und Gesundheit in Einklang zu bringen.

