Freiluftbühne zu Besucherzahlen: „Überragend war es nicht“

Kulturelle Veranstaltungen waren wegen Corona gut zwei Jahre nicht oder kaum möglich, mittler weile gibt es keine Einschränkungen mehr. Und das Publikum kehrt begeistert wieder zurück.

Stadtmusik Korneuburg punktet. Sehr zufrieden mit den Besucherzahlen bei Veranstaltungen in Korneuburg ist Kulturstadtrat Andreas Minnich. „Wir sind noch nicht ganz auf den Werten vor Corona, aber seit dem Sommer gibt es einen ganz klaren Aufwärtstrend“, sagt er. Das Neujahrskonzert etwa war ausverkauft, sowohl Indoor- wie auch Outdoor-Veranstaltungen der Stadtmusik waren sehr gut besucht.

Auch Werftbühne ausverkauft. Im Frühjahr drängen sich die Besucher bei Veranstaltungen vor der Werftbühne. „Zweimal waren wir sogar ausverkauft“, bilanziert die im Rathaus zuständige Sabina Gass. Auch die anderen Kulturveranstaltungen waren sehr gut besucht und fast auf altem Niveau.

Freie Kapazitäten im Gwölb. Bescheidener sieht es im Gwölb in Korneuburg aus, Chef Ali Sofer spricht von einem Minus zwischen 20 und 30 Prozent bei Veranstaltungen im Lokal. Besser lief es bei der Freiluftbühne, „überragend war es aber auch nicht“, so Sofer. Er vermutet, dass die Besucher noch immer größere Abstände zu den anderen wollen, was in geschlossenen Räumen naturgemäß nicht einfach ist. Zwar sind Konzertbesucher bei der Konsumation etwas bescheidener als normale Gastrokunden, doch der Besucherschwund wirkt sich auch auf den Umsatz aus.

Licht und Schatten beim Z2000. Zweigeteilt ist die Auslastung im Z2000 in Stockerau, sagt Manager Ernst Weidenauer. So waren die letzten Konzerte ausverkauft, auch die gebuchten Weihnachtsfeiern waren sehr gut besucht. Ganz anders aber war der Besuch beim Landjugendball vor wenigen Tagen, da registrierte Weidenauer ein Minus von 30 bis 40 Prozent. Nun sei fraglich, ob es beim Schulball und beim kleinen Stadtball einen ähnlichen Besucherschwund geben wird.

Ganz anders sieht es aber mit künftigen Terminen im Z2000 aus, „die Nachfrage ist ein Wahnsinn“, beschreibt Weidenauer das Interesse der Veranstalter. So werden nicht nur bereits Oktobertermine vergeben, auch Weihnachtsfeiern wurden schon gebucht.

Sehr gute Buchung beim VAZ. Noch eher etwas verhalten gestartet war man im Juni des Vorjahrs im VAZ Niederrußbach mit einem Konzert der Schüler des Musikvereins Rußbach. Dann allerdings wurden die Buchungen deutlich mehr, freut sich der für die Organisation zuständige Martin Elsensohn. Allerdings waren es eher Hochzeiten und Feiern denn Kulturveranstaltungen. Für 2023 freut sich Elsensohn zunächst über vier Bälle. Der Feuerwehr fand bereits statt und war komplett ausverkauft. Doch auch für Kulturveranstaltungen ist die Buchungslage sehr gut. Da das VAZ aber erst 2019 in Betrieb ging, sind für Elsensohn Vergleiche mit der Zeit vor Corona nicht möglich.

Der Club Hausleiten betreut mit dem Schloss, der Kirche und dem Pfarrhof gleich drei Spielstätten in der Marktgemeinde. Unmittelbar nach dem Ende der Corona-Beschränkungen war das Besucherinteresse „noch etwas verhalten“, sagt Organisator Herby Kalser. Dies habe sich aber ab dem Sommer geändert, mittlerweile sei man bei 80 Prozent der Zahlen vor Corona.

