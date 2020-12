Zehn Teststraßen an vier Standorten wurden am vergangenen Wochenende in Stockerau betrieben, „wir hätten bis zu 15 einrichten können“, so Stadtarzt Amir Ba radar, der die Organisation der Massentests innehatte. Möglich machte das das große Engagement der Stockerauer, die sich zahlreich als Freiwillige gemeldet hatten. Rund 300 Helfer wären nötig gewesen, nun gab es sogar Helfer in Bereitschaft. „Und das schon bevor es etwas dafür gab“, weiß Baradar.

Einen wesentlichen Teil der Helfer – nämlich die Hälfte – stellte die Freiwillige Feuerwehr. Die große Teststraße im Z2000, zu der rund 4.300 Stockerauer eingeladen waren, managten die Florianis im Alleingang. „Natürlich helfen wir Florianis auch in anderen Orten im Bezirk aus. Die Einsatzbereitschaft war aber überall gegeben“, so FF-Bezirkskommandant Wilfried Kargl.

Die vielen Stunden an Arbeit, die in die Organisation der Massentests geflossen sind, machten sich bezahlt: „Es läuft alles sehr gut und ohne lange Pausen“, so Margit Weiss, die als Freiwillige in der größten Teststation der Stadt, der Millenniumshalle, im Einsatz war. Auch Denise Scheibelberger hatte sich als Helferin gemeldet: „Ich will das Team unterstützen“, begründete sie.

Auch das Personal der Teststraße 3 in Hausleiten wurde getestet: Monika Anzböck, Josef Haselberger, ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck, Sandra Neubauer, Susanne Bläsi und Werner Braun. Mohsburger

Jeder Standort hatte einen eigenen Leiter aus dem FF-Team, außerdem war stets ein Arzt vor Ort. Über Funk wurde Kontakt gehalten. Und auch an medizinisch geschultem Personal fehlte es nicht, darunter auch das Ordinationsteam von Stadtarzt Baradar. Abseits der Teststraßen waren ebenso Ehrenamtliche im Einsatz: So versorgten die Pensionisten des Blabolilheims die Helfer mit 700 belegten Semmeln.

„Alle Teststraßen waren behindertengerecht, außerdem waren überall ein Rollstuhl, eine medizinische Notfallausrüstung und ein Defibrillator verfügbar“, zählt Baradar auf. Um bei den 15.700 eingeladenen Stockerauern eine Ansammlung zu verhindern, wurde ein Shuttleservice eingerichtet, der Wartende zu einer anderen Station bringen konnte. Von den gemachten Erfahrungen will man bei den nächsten Massentests profitieren: „Es wäre natürlich super, wenn uns die Freiwilligen, die das Prozedere jetzt schon kennen, erhalten bleiben würden“, hofft der Mediziner.

Großes Lob spendet Rot-Kreuz-Sprecher Helmut Riemer den Gemeinden: „Die Vorbereitung war top!“ Für ihn ist es erstaunlich, dass viele Gemeinden auch ausreichend medizinisches Personal gestellt haben. „ Personal hatte das Rote Kreuz bei fast der Hälfte der 68 Teststraßen in insgesamt 16 Gemeinden gestellt, 84 Sanitäter oder diplomierte Pfleger waren im Einsatz“, so Riemer.

„Unsere Helfer haben alleine am Testwochenende im Bezirk über 700 Stunden geleistet, zum größten Teil ehrenamtlich“, so Angelika Weiler, Bezirkskommandantin des Roten Kreuzes. Dies sei auch angesichts der nächsten Testungen wichtig.

„Wir fühlen uns aus unserer Sicht gewappnet für den nächsten Testdurchlauf“, verspricht Riemer. Allerdings gibt er zu bedenken, dass bei häufigen Tests bei den beteiligten Organisationen die Personaldecke dünner werden könnte.