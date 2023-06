Führerschein-Check für Ältere: „Kann man sich nicht gefallen lassen!“

Die verpflichtende Prüfung der Fahrtauglichkeit ab 70, wie die EU-Kommission es vorgeschlagen hat, findet im Bezirk Korneuburg wenig Gegenliebe. „Das ist eine Diskriminierung einer ganzen Generation“, bezeichnet die Obfrau der NÖ Senioren im Bezirk, Gabriele Ernsthofer, die EU-Idee.

70-Jährige seien etwa vorsichtiger und aufmerksamer unterwegs als junge Autolenker. Man müsse sich im Bezug zum Alter von einer fixen Vorstellung lösen, denn die 70-Jährigen von heute seien mit 70-Jährigen, die vor einigen Jahrzehnten lebten, nicht zu vergleichen.

Ernsthofer ist auch überzeugt, „die meisten wissen sehr wohl, wenn sie nicht mehr fahren können“. Allerdings ist sie der Meinung, dass etwa bei starken Einschränkungen des Sehvermögens den Augenärzten Meldungen an die Behörde erlaubt sein müssten.

Ärzte sollen das Recht haben, Behörden zu informieren

Kritik kommt auch vom Pensionistenverbandsobmann Ditmar Fürst: „Das kann man sich nicht gefallen lassen!“ Er verlangt, dass zunächst erhoben werde, welche Altersgruppe die meisten Unfälle verursacht. Da sieht er die jungen Lenker als die Hauptverursacher. „Immer auf die Älteren hinhauen ist aber nicht fair“, sagt Fürst.

Was sich Fürst vorstellen könnte, ist eine individuelle Kontrolle, wenn das Seh- oder das Hörvermögen nachlässt. In diesen Einzelfällen sollte es dem behandelnden Arzt möglich sein, die Behörde zu informieren. Diese könne dann eine Überprüfung veranlassen.

Lkw-Führerschein noch mit 84 Jahren absolviert

Hunderttausende unfallfreie Kilometer hat Herbert Grundschober aus Hausleiten hinter sich gebracht. Schon berufsbedingt ist der ehemalige Besitzer einer Renault-Niederlassung stets mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs gewesen. Von einer generellen Altersgrenze hält der 84-Jährige nichts. „Erst vor kurzem habe ich die ärztliche Überprüfung für den Lkw-Schein problemlos überstanden“, sagt er.

Allerdings müsse jeder Lenker so ehrlich zu sich sein und erkennen, wenn es Zeit ist, das Auto stehen zu lassen, so Grundschober. Problematisch sieht er zudem, dass speziell im ländlichen Raum das Auto aufgrund weniger öffentlicher Verkehrsmittel gebraucht wird. Grundschober verwendet den Pkw aber auch für Urlaubsreisen, bis nach Cattolica fährt er noch immer mit seiner Gattin.

Stadtarzt nimmt auch Familien von Senioren in die Pflicht

Der Korneuburger Stadtarzt Ewald Priessnitz begrüßt grundsätzlich eine Prüfung der Fahrtauglichkeit. Die Grenze mit 70 Jahren sieht er allerdings zu niedrig an. Bei der Prüfung sollte es aber in erster Linie um die psychischen Komponente gehen. Denn während jüngere Menschen mittlerweile zumeist selbsttätig einen Arzt aufsuchen, sei dies bei Senioren selten der Fall und eher verpönt.

Weniger Probleme sieht Priessnitz bei körperlichen Beschwerden, da Betroffene zumeist von einem Arzt betreut würden. Dies gelte vor allem bei Brillenträgern. Allerdings ist der Mediziner davon überzeugt: „Es sollte für Ärzte bei allem Datenschutz schon möglich sein, der Behörde Hinweise zu einer mangelnden Fahrtauglichkeit geben zu dürfen.“

Primär nimmt Priessnitz aber die Familie von betroffenen Senioren in der Pflicht. Sie sollten bei eingeschränkter Fahrtauglichkeit von Oma und Opa zur Meldung an die Behörden verpflichtet sein.

Auch wenn jemand immer die gleiche Strecke fährt, kann genau da etwas passieren Ewald Priessnitz, Stadtarzt in Korneuburg

Problematisch sieht der Arzt allerdings im ländlichen Bereich die schlechte Versorgung durch Greißler-Sterben und die fehlenden Hausapotheken. „Dann muss man oft 15 Kilometer fahren, um die Medikamente zu bekommen“, kritisiert er.

Der oft zu hörenden Aussage „ich fahre nur noch kurze Strecken, die ich kenne“, erteilt Priessnitz eine Absage. „Auch wenn jemand immer die gleiche Strecke fährt, kann genau da etwas passieren.“

Beobachtungsfahrten können angeordnet werden

„Unsicherheiten bei der Bedienung“, sind laut Martin Obermaier von der gleichnamigen Fahrschule in Korneuburg gelegentlich bei Senioren zu erkennen. Das könne etwa am Hauptplatz immer wieder beobachtet werden. Das Problem beschränke sich dann aber zumeist auf kleine Blechschäden.

Was durchaus vorkommt, ist, dass sogenannte Beobachtungsfahrten von der Behörde angeordnet werden. Da ist Obermaier als Fahrlehrer aber nur an Bord, um im Ernstfall bremsen zu können. Amtsarzt und ein Sachverständiger bewerten die Verkehrstauglichkeit des Senioren. Je nach dem Ergebnis kann es laut Obermaier passieren, dass die Fahrberechtigung auf ein kleines Gebiet beschränkt wird, etwa um zum Arzt zu fahren.

Von eine Altersgrenze bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit hält auch Obermaier nicht sehr viel, denn „die Routine macht auch sehr viel aus.“ Es komme praktisch nicht mehr vor, dass erst im hohen Alter die Fahrprüfung abgelegt wird. Aber auch er ist davon überzeugt, dass Familienmitglieder die nötige Courage haben sollten, um im Ernstfall einen Senior vom Autofahren abzuhalten.

Wer in Österreich auf Grund seiner auffälligen Fahrweise angezeigt wird, kann von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu einer „Fahrprobe“ geladen werden, erinnert Thomas Zimmerer, der im Bezirk zwei Fahrschulen besitzt. „Da ich hier oft dabei war, weiß ich: Bei diesen Fahrproben erkennt man meist in den ersten Fahrminuten, ob jemand physisch und psychisch noch geeignet ist, sein Fahrzeug zu lenken“, sagt er. Dieses System findet er „recht gut“, setze aber viel Eigenverantwortung voraus. In der Praxis habe es sich recht gut bewährt.

Sollte eine verpflichtende Überprüfung kommen, ortet Zimmerer schon Probleme bei der Terminvergabe, obwohl alle praktischen Ärzte die Untersuchung durchführen könne. Und er fragt sich: „Echte typische Alterseinschränkungen wie eingeschränkte Motorik, physische oder psychische Überforderung sollen so erkannt werden?“ Zudem reiche es, wenn Seh- und Hörvermögen sowie der Blutdruck passen.

Zimmerer schlägt hingegen vor, „speziell für Senioren stark geförderte Fahrtrainings oder Perfektionsfahrten auf freiwilliger Basis einzuführen“. Da könne mit Schulungen und gecoachten Fahrstunden geholfen werden, dass Ältere zum Beispiel über die Anwendung von Assistenzsystemen moderner Autos Bescheid wissen.