Für Blackout vorbereitet: „Das Bewusstsein ist gestiegen“

In vielen Gemeinden gibt es Besprechungen, wie man sich auf einen Blackout vorbereitet. Neben Gemeindevertretern sind Feuerwehr und Zivilschutzverband dabei. Die Infrastruktur soll funktionieren.

Vereine einbinden . „In Rußbach sind wir schon gut am Weg“, sagt Günter Haschka, Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes. Nun gelte es, Vertreter von Vereinen miteinzubinden. Laut Haschka wäre im Ernstfall sicher ein Problem, „dass nicht alle Helfer verfügbar sind, weil sie sich auch daheim um alle Probleme kümmern müssen“.

Positiv sieht Haschka, dass in ländlichen Regionen noch viele Häuser einen Rauchfang samt Ofen haben, um heizen oder Speisen wärmen können. Aus diesem Grund schaffen auch schon Feuerwehren einen Ofen an. Bei den Privaten ist laut dem obersten Zivilschützer im Bezirk zu erkennen, „dass das Bewusstsein gestiegen ist“.

Notstromanlage. Über eine eigene Notstromanlage verfügt die Feuerwehr der Stadt Stockerau. Dies ist nötig, weil in dem Gebäude auch die Leitstelle für den Bezirk untergebracht ist. Bei den einzelnen Wehren werde gerade mit Notstromaggregaten aufgerüstet, so Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl. Er rechnet mit verschiedensten Auswirkungen eines Blackouts. Denn in der Stadt Stockerau gibt es viele Aufzüge, ohne Strom funktioniert aber auch ein Großteil der Heizungen nicht. Bei Einfami lienhäusern sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass es noch einen Holzofen gibt, der zum Heizen und Kochen taugt.

Im Fall des Falles gibt es Katastrophenschutzpläne wie bei Hochwasser, die dann abgearbeitet werden, sagt Kargl. Wehren in der Nähe können immer per Funk erreicht werden, für größere Distanzen müsse man aber wohl auf Melder setzen.

Im Bezirksfeuerwehrkommando sind natürlich auch Vorräte gelagert, um einige Tage mit Essen und Trinken über die Runden zu kommen. Und Florianis, die zum Dienst ihre Familie mitbringen, haben versprochen, auch Essensvorräte mitzunehmen.

Selbstversorger Bundesheer. Das ABC-Abwehrzentrum in der Dabschkaserne in Korneuburg kann mindestens 14 Tage lang völlig autark funktionieren, erklärt Kommandant Jürgen Schlechter. „Wir haben genug Lebensmittel, Notstromaggregate auch für die Tankstelle und eine eigene Quelle“, sagt er.

Im Falle eines Blackouts kann es für die Soldaten zwei verschiedene Aufgaben geben. Zum einen könnten die Blaulichtorganisationen um Unterstützung bitten, und es gibt die Kernkompetenz der ABC-Spe zialisten: „Ohne Strom könnten etwa Kühlanlagen undicht werden“, erinnert Schlechter. Und die Problematik, wenn bei grenznahen Atomkraftwerken der Strom wegbleibt, müsse auch immer im Hinterkopf behalten werden.

Spitäler gesichert. Keine Angst müssen Patienten des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau haben, beruhigt Sprecher Wolfgang Bruckner. Im Fall eines Stromausfalls gibt es eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung, durch diese kann der Betrieb für einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten werden. Zudem finden regelmäßige Krisenstabschulungen gemeinsam mit dem Zivilschutzverband statt, um derlei Szenarien zu trainieren und Vorkehrungen zu treffen. Neben der administrativen Tätigkeit geht es um die medizinische Versorgung. Je nach Situation werden Maßnahmen getroffen, um eine regionale medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.

