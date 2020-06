Die Coronakrise hat die Urlaubsplanungen vieler Menschen durchei nandergebracht. Die NÖN hat sich umgehört, wie Prominente die „schönste Jahreszeit“ heuer verbringen wollen.

Völlig überraschend hätte der Schauspieler Christian Spatzek die Möglichkeit, im Sommer eine Urlaubsreise zu unternehmen, denn erstmals seit der Gründung im Jahr 1963 finden die Festspiele in Stockerau, deren Intendant Spatzek ist, heuer nicht statt.

Spatzeks Sehnsucht nach dem Meer ist groß

„Ein paar Tage mit der Familie nach Italien oder Kroatien zu fahren, das wäre schon schön, wenn es möglich wäre“, träumt Spatzek, denn seine Sehnsucht nach dem Meer ist groß. „Zeit ist genug vorhanden, Geld – mangels Einnahmen – eher nicht“, beschreibt der Intendant die Realität.

Fix am Sommerprogramm steht für Spatzek Garteln in seinem Zuhause in Wien-Mauer. Ganz ohne Theater kommt er aber nicht aus: Sein Ziel für den August ist es, in Mauer Theateraufführungen zu machen.

Ein Urlaub im eigenen Garten ist dem ÖVP-Abgeordneten zum Nationalrat Andreas Minnich zu wenig: „Ich habe einfach Lust, wieder unter die Leute zu kommen.“ Fix ist ein Besuch bei seinem Parteikollegen und Bürgermeister von Ernstbrunn Horst Gangl, der Wildpark ist dabei das Nahziel.

Ganz oben am Programm steht für Minnich noch eine andere Freizeitgestaltung: „Ich werde auch die Gasthausbesuche wieder intensivieren.“ Diese will er als Privatperson und nicht als Abgeordneter machen und freut sich auf „Urlaubsstimmung im Schanigarten“.

Im Sommer will Minnich seinen Brotberuf mit dem Urlaub verbinden: „Ich hoffe, dass es zwischen den Modemessen auch möglich ist, ein bisserl Urlaub im Salzkammergut oder in Kärnten zu machen.“

„Ich bin flexibel“, beschreibt Stockeraus ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl ihre Vorstellung vom Sommerurlaub. „Wandern und viel Bewegung an der frischen Luft, eventuell auch mit einer Übernachtung“, nennt sie ihre Ziele.

Den Großteil der Wanderungen wird sie von daheim aus starten, „im Umkreis von einer Stunde gibt es ja viele Ziele“, betont Völkl. Planschen wird auch nicht zu kurz kommen: Mit ihren drei Enkerln will sie das Stockerauer Freibad besuchen.