Die Monate des Wartens sind vorbei, die Wirte haben wieder geöffnet. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Gastronomen mit den Bestimmungen zurecht kommen.

„Ich freu mich schon“, fiebert Norbert Wolf vom Gasthaus Konrad in der Stockerauer Au dem Start entgegen. Zur Kundenbindung hat er als Ausflugsgasthaus auch in den vergangenen Monaten Speisen per Take-away angeboten – allerdings mit bescheidenem Gewinn: „Manchmal waren es 15 Euro am Tag, manchmal auch kein Cent.“ Für die Öffnung wurde das Areal eingezäunt, beim Eingang kontrolliert das Personal die Gäste. Mit rund 600 Quadratmetern gibt es im Garten dann keine Platzprobleme. Zunächst wird es allerdings noch Selbstbedienung geben, „der Kellner kontrolliert ja den Zutritt“, so Wolf.

Das könnte auch in Zukunft ein Knackpunkt werden, wenn die Prüfung der Zutrittsberechtigung elektronisch erfolgen soll. „Wir haben hier in der Au ja eine sehr schlechte Internetverbindung“, erklärt der Gastronom. Sein Stammpersonal kann Wolf jederzeit aktivieren. Ob und wann er das macht, weiß er aber nicht. Das werde auch vom Geschäftsgang abhängen.

Der Garten vom Rathaus Café in Korneuburg ist besonders schwer zu überwachen, „das ist ja auch ein öffentlicher Durchgang“, so Geschäftsführer Michael Schödl. Wer eine FFP2-Maske trägt, darf durch, kontrolliert wird, wenn jemand Platz nimmt. Da sieht er keine Pro bleme und glaubt, dass die Gäste von selbst die jeweiligen Dokumente herzeigen werden. Ungleich problematischer ist die Situation im Innenbereich des Lokals, „da ist die Zwei-Meter-Regel eine Vollkatastrophe“. Er hofft, dass die Bestimmung rasch geändert wird. Bis dahin wird eifrig mit Reservierungen gearbeitet. Völlig unproblematisch ist dafür die Personalsituation: „Wir haben ausreichend Stammpersonal“, freut sich Schödl.

Aufsperren wird auch das Inkawo in Stockerau, das sich selbst „das kleine Lokal“ nennt. War vor der Pandemie allerdings die kleine Bar der Magnet für die Gäste, müssen sie künftig im zweiten Gastraum Platz nehmen. Immerhin: „Für 15 Gäste geht es sich aus“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Kalvoda. Zudem will er den Garten etwas erweitern.

Skeptisch blickt Sabine Kleedorfer in die Zukunft. Sie betreibt im Stockerauer Bad und im Schloss Hausleiten das H2O. Im Bad hat sie geöffnet, Hausleiten steht in weiter Ferne, da der Lokalbereich für Impfungen verwendet wird. Rund 90 Prozent der geplant gewesenen Hochzeitsempfänge wurden abgesagt, „einige verbindliche Termine habe ich aber, da brauche ich auch den Platz“, sagt sie. In Stockerau steht sie vor dem Problem, dass auf der Terrasse die Regeln für Bäder gelten, im restlichen Lokal die für Gastwirtschaften. Fest steht, dass im Innenbereich nur jeder zweite Tisch besetzt sein darf. Deshalb hatte Kleedorfer überlegt, ob sie überhaupt aufsperren wird. Allerdings fallen ab 19. Mai die Unterstützungen weg.

Keine Probleme hat sie mit dem Personal: Nur ein Kellner hat aufgehört, er hat sein Studium beendet. Einen Nachfolger hat sie noch nicht gesucht, „ich wusste ja lange nicht wie und wann geöffnet werden darf“. Als „Tanz auf dem Vulkan“ bezeichnet Kleedorfer die Kontrolle der Gäste: „Ich darf keinen Ausweis verlangen, um zu sehen, ob es sich wirklich um die Person handelt, von der der Impfpass ist.“ Stellt sich bei einer Überprüfung he raus, dass ein Gast geschwindelt hat, „dann bekomme ich die Strafe“.