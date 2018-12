Ein Lenker rettete den Bewusstlosen aus dem Wagen und leistete Erste Hilfe. Nach anfänglich erfolgreicher Reanimation durch den Notarzt verstarb der Pensionist jedoch noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der 86-Jährige dürfte den Angaben zufolge gegen 21.30 Uhr während der Fahrt auf der L30 in Sierndorf ein körperliches Gebrechen erlitten haben. Er soll in Schlangenlinien gefahren sein, das Auto stieß zuerst mit der rechten Seite gegen ein geparktes Kfz, kam dann links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.