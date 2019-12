Die Niederösterreichischen Gemeinden engagieren sich für Energieeffizienz und überwachen gemeindeeigene Energieverbräuche. Insgesamt 26 Gemeinden aus dem Weinviertel wurden für vorbildliche Energiebuchhaltung ausgezeichnet, fünf davon aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich dabei um Bisamberg, Hagenbrunn, Hausleiten, Leobendorf und Sierndorf.

Seit 2013 sind Gemeinden per NÖ Energieeffizienzgesetz verpflichtet, ihre Energieverbräuche durch eine Energiebuchhaltung zu überwachen. „Dadurch können Mehrverbräuche sofort analysiert werden und Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden. Um eine hohe Datenqualität sicher zu stellen, gibt es seit vier Jahren das Projekt Energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinden, an dem sich heuer NÖ-weit bereits 231 Gemeinden beteiligten“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ. Beim Energiebeauftragten-Forum in Gaweinstal wurden 26 Gemeinden aus dem Weinviertel vor den Vorhang geholt, darunter die fünf Orte aus Korneuburg.

Grundlage für den Erhalt der Auszeichnung war ein umfassender Energiebericht, der von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ überprüft und verifiziert wurde.