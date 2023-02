Somit wird sich in seinem Leben wenig ändern. Das bedeutet aber auch, dass es eines genauen Zeitmanagements bedarf. Allerdings sind seine beiden Tätigkeiten eng miteinander verbunden: „Gemeinden und Land arbeiten in vielen Bereichen zusammen“, so Gepp. Dies sei angesichts der großen Herausforderungen im Bereich Kinderbetreuung, Verkehr und Umwelt sowie Energie auch unbedingt nötig.

Mit dem Einzug in den Landtag beginnt für Hubert Keyl (FPÖ) zwar ein neuer Lebensabschnitt, wirklich fremd ist dem Korneuburger die Umgebung allerdings nicht. Bis es soweit ist, „muss ich noch ein Gespräch mit meinem Dienstgeber führen“, so Keyl, der im Klimaschutzministerium arbeitet. Die Zeit ist das größte Problem bei der neuen Tätigkeit. „Ich hoffe, dass ich meine ganze zur Verfügung stehende Zeit optimal nützen kann“, sagt er, wobei er sich bei der Freizeitgestaltung wohl auf die Familie beschränken wird. „Künftig wird ein hoher Grad an Selbstorganisation erforderlich sein“, erwartet Keyl. Unterstützung erhält er dabei von seiner Gattin und den Eltern.

Die künftige Tätigkeit im Landtag schreckt Keyl nicht, „die Art der Arbeit ist mir nicht fremd“. Er verweist darauf, dass er für den ehemaligen Abgeordneten Ewald Stadler im Parlament und in der Volksanwaltschaft gearbeitet hat.

Vorzugsstimmen durch persönlichen Einsatz

Gepp hatte bei der Landtagswahl 2018 noch 5.076 Vorzugsstimmen, diesmal waren es lediglich 3.738 im Wahlkreis. Diesen Wert kommentiert er angesichts der Verluste der ÖVP mit „Da muss ich mich nicht verstecken“, denn landesweit gesehen rangiert er im Spitzenfeld.

Dafür, dass es doch deutlich weniger Vorzugsstimmen wurden, hat Gepp zwei Erklärungen. Neben den insgesamt weniger Vorzugsstimmen für seine Partei sei diesmal auch der persönliche Wettstreit weggefallen. 2018 habe es geheißen: „Wer die meisten Stimmen hat, kommt in den Landtag.“

Mit den individuellen Ergebnissen ist Gepp durchaus zufrieden, haben die Nächstgereihten, der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Lorenz Mayr und die Bürgermeisterin von Stockerau Andrea Völkl, doch sehr gute Ergebnisse erreicht. Der Gerasdorfer Stadtradt Kaldun Hana und Harmannsdorfs Vizebürgermeister Alexander Raicher liegen nach Vorzugsstimmen sogar deutlich vor ihren Listenplätzen.

In seinem Heimatbezirk Korneuburg hat der Spitzenkandidat der SPÖ Martin Peterl mit 1.190 Vorzugsstimmen das Ergebnis von 2018 um 213 Stimmen übertroffen. Auch wenn die SPÖ insgesamt verloren hat, sieht Peterl das Plus an Vorzugsstimmen als das Ergebnis harter Arbeit an. So habe er ab dem 17. Dezember rund 3.600 Hausbesuche gemacht. „Eigentlich hätten es etwa 2.000 Besuche werden sollen, aber das hat mir einfach Spaß gemacht“, sagt er.

Die Zahl der Vorzugsstimmen spiegelt wider, „wie man sich im Wahlkampf verhält“, ist Peterl überzeugt. So habe die auf Platz acht gereihte Korneuburger Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann mit 116 Vorzugsstimmen den zweiten Platz erreicht. „Sie hat mich bei den Hausbesuchen auch oft begleitet“, so der SPÖ-Chef. Auch die Sechste auf der Bezirksliste, die Enzersfelderin Helga Ronge, habe durch viele Hausbesuche 98 Vorzugsstimmen und damit den vierten Platz erreicht. Diese Ergebnisse sind für Peterl erfreulich, „weil die SPÖ keine typische Vorzugsstimmen-Partei ist“.

Bei den Grünen gab es mit dem Stockerauer Stadtrat Dietmar Pfeiler (669 Stimmen) einen klaren Vorzugsstimmen-Sieger. Dahinter folgt die Korneuburger Stadträtin Elisabeth Kerschbaum mit 140 Stimmen. 404 Vorzugsstimmen im Wahlkreis gab es für NEOS-Spitzenkandidatin Kathrin Kaindl aus Korneuburg. Hinter ihr liegt die Korneuburger Gemeinderätin Sabine Tröger mit 73 Vorzugsstimmen.

