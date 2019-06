50 Blutspendeaktionen gab es im vergangenen Jahr im Bezirk, 3.837 Konserven konnten dabei gesammelt werden. Viele kommen regelmäßig zur Spende, 44 Personen haben sich zum Teil weit über 100 Mal dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt.

Einer von ihnen ist Gerald Bauer, Jahrgang 1973. Ihm liegt das Blutspenden im Blut: 316 Mal hat der Langenzersdorfer bereits gespendet – 118 Mal Blut, 198 Mal Thrombozyten. Er liegt damit nur knapp hinter dem Rekordhalter des Bezirks, der schon über 350 Spenden auf seinem Konto hat.

"Vertrage es gut"

Der Beginn seiner Blutspende-Karriere war rein pragmatischer Natur, erzählt Bauer: „Ich habe beim Bundesheer begonnen, da bekommt man einen Tag frei.“ Heute motiviert ihn der Gedanke, dass er mit seiner Blut- oder Thrombozytenspende anderen Menschen helfen kann. „Ich vertrage es gut, habe keine Probleme“, sagt er. Seit Kurzem erfährt er via SMS, wann und in welchem Spital seine Spende verwendet wird. Er hält das für eine gute Idee, „ich würde auch ohne diese Information spenden, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen ein Ansporn ist.“ Bauer stammt ursprünglich aus dem Waldviertel. Blutspende-Termine waren dort ein gesellschaftliches Erlebnis, erinnert er sich: „Wenn am Sonntag Blutspenden war, dann ist man einfach hingegangen.“

Spenden über ganzes Jahr verteilt

In der Wiener Blutspendezentrale ist Gerald Bauer mittlerweile bestens bekannt. Eine Thrombozyten-Spende dauert übrigens mit rund 70 Minuten deutlich länger als eine normale Blutspende. Die gewonnenen Blutplättchen stellen jenen Blutanteil dar, den Schwerkranke am nötigsten brauchen.

„Vollblut kann alle acht Wochen gespendet werden, bei Komponenten ist es alle zwei Wochen möglich“, erklärt Helmut Riemer, für die Öffentlichkeitsarbeit des Roten Kreuzes im Bezirk zuständig. Da Konserven nur 42 Tag lang halten, sind die Blutspendeaktionen über das ganze Jahr verteilt. Dabei habe es sich auch bewährt, dass man Firmen, deren Mitarbeiter gemeinsam Blut spenden möchten, zu bereits geplanten Aktionen in der Umgebung einlädt.

Bundesheer-Kommandant hat auch schon 47 Mal gespendet

Grundsätzlich sind alle Blutspendeaktionen öffentlich, ausgenommen jene beim Bundesheer. Für den Kommandanten des ABC-Abwehrzentrums in der Dabsch-Kaserne Korneuburg, Jürgen Schlechter, sind die Spenden „eine Win-win-Situation. Das Rote Kreuz bekommt die Konserven und die Grundwehrdiener bekommen die Blutgruppe bestimmt.“ Deshalb gibt es mindestens zwei Aktionen pro Jahr, an denen auch das Kaderpersonal teilnimmt. Der Kommandant geht dabei mit gutem Beispiel voran: „47 Mal habe ich schon gespendet.“