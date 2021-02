Erstmals durften heuer alle Geschäfte öffnen. Die NÖN hat sich um gehört, wie das Verhalten der Kunden ist und welche Hoffnungen und Ängste die Unternehmer haben.

Auf die Öffnung der Handelsbetriebe sehr gut vorbereitet war man beim Lagerhaus Korneuburg. „Wir haben ja nie ganz geschlossen gehabt“, erinnert Spartenleiter Andreas Gahler. Lebensmittel, Getränke und Brennmaterial gab es ebenso zu kaufen wie sogenannte Notfallartikel – zur Reparatur von undichten Wasserhähnen etwa. Zudem konnten Kunden auch Materialien wie etwa Dispersionsfar- ben vorbestellen und dann abholen.

20 Quadratmeter pro Kunde

Wie Wohnungsrenovierungen sind auch Gartenarbeiten stark saisonabhängig. Deshalb war laut Gahler auch am ersten „richtigen“ Öffnungstag der Ansturm nicht sehr groß, es war einfach zu kalt. Mit der Vorgabe „20 Quadratmeter pro Kunde“ hat man keine Probleme. „Wir haben eine Fläche von 2.000 Quadratmetern, dürfen also 100 Kunden gleichzeitig einlassen“, rechnet Gahler vor. Da nur 50 Einkaufswagen zur Verfügung gestellt werden, sei es leicht, die Übersicht zu behalten.

Gleich nach der Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Stockerau war man mit der Kundenfrequenz sehr zufrieden. Auch während des Lockdowns hatten die Filialen von Radatz und Action die Lebensmittelbereiche geöffnet, erinnert Betreiber Wilhelm Davidhazy. Am Montag war der Parkplatz dann schon am Vormittag sehr gut ausgelastet.

Die erste vollständige Öffnung seit Weihnachten gab es auch im G3 in Gerasdorf. „Wir erleben einen ganz normalen Einkaufsmontag“, so Center Managerin Funda Caglar. Sie berichtet von disziplinierten Kunden, „die normal einkaufen, als wäre nie geschlossen gewesen“. Der Renner waren Valentinspräsente, mit einem starken Andrang rechnet sie traditionell erst am Freitag und Samstag.

Genau kontrolliert wird die maximal erlaubte Kundenzahl: „Überwacht wird vom Büro aus, an allen Eingängen sind Securitys postiert, die bei Bedarf den Zugang sperren“, erklärt Caglar. Zudem sei auch die Polizei oft vor Ort und habe auch während des Lockdowns schon regelmäßig kontrolliert.

Kein "normales Wintergeschäft" vor Weihnachten

In der Zeit vor Weihnachten gab es das „normale Wintergeschäft“ nicht, jetzt hoffe die Branche auf gute Abverkäufe, erklärt Andreas Minnich. Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete ist Obmann der Wirtschaftskammer und Inhaber eines Modegeschäfts in Korneuburg. Mit der Winterware habe man in dieser Saison kein großes Geschäft gemacht, nun werde das Kaufverhalten auch vom Wetter abhängen.

Dass der Jogginganzug im Homeoffice die Nachfrage nach modischer Kleidung verdrängt, glaubt Minnich nicht. „Man fühlt sich besser, wenn man neue Garderobeteile hat. Sich neu einzukleiden, ist auch gerade jetzt ein wichtiger psychologischer Faktor.“ Auf mögliche Veränderungen der Kleidergröße durch Lockdown und weniger Bewegung habe der Handel vorerst nicht reagieren können, die Ware werde bis zu einem Jahr voraus bestellt.

Vor Überfüllung hat Minnich in seinem Modehaus keine Angst: „Die Obergrenze liegt bei 70 Kunden, das hatten wir bisher noch nie.“ Gut besucht war das Geschäft auf jeden Fall „und die Leute sind auch in Kauflust“, so Minnich. Wie auch bei seinen Branchenkollegen gilt: „Ich freut mich, dass es endlich losgeht.“