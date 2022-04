Glykol-Skandal: Als Frostschutz im Wein war

Werbung

Im April 1985 kam der große Schock für Konsumenten und Weinbauern: Der Glykolweinskandal kam an die Öffentlichkeit. Damit wurde eine Lawine losgetreten: Österreichische Weine waren speziell im Ausland nahezu unverkäuflich, eine ganze Branche kam in Misskredit. In Folge erhielt Österreich ein strenges Weingesetz und wenige Jahre später war die Qualität des Rebensafts top und international anerkannt.

Aufgeflogen war alles durch eine Probe, die im Dezember 1984 anonym bei der Lebensmittelprüfanstalt abgegeben wurde. Diethylenglykol – Kühlerfrostschutz – wurde entdeckt. Damit wurden Massenweine zu süßen Prädikatsweinen verbessert. Bis April 1985 wurde verdeckt ermittelt, dann gab es viele Kontrollen, zunächst im Burgenland. In Gols kam die Kläranlage aus dem Gleichgewicht, weil Winzer ihren Wein loswerden wollten. Schließlich wurde sogar ein „Produzent“ entdeckt, der synthetischen Kunstwein hergestellt hatte.

So titelte seinerzeit die NÖN zum Weinskandal. Vor allem deutsche Medien verwendeten lieber Ausdrücke wie Giftwein. Foto: Archiv

In der Folge gab es zwar tausende Anzeigen, aber nur 40 im Bezirk. Trotzdem wurde der Weinskandal auch in unserer Region ein immer größeres Thema, obwohl sich die Beanstandungen in Grenzen hielten.

Das Thema beschäftigte die Gerichte jahrelang, die Staatsanwaltschaft Krems gab 16 Verfahren nach Korneuburg ab. In einer Reihe von Prozessen wurden die Weinpanscher unter anderem wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges zu Haftstrafen von bis zu acht Jahren Haft verurteilt. Zwei Panscher aus Neusiedl/Zaya fassten im alten Gerichtsgebäude am Hauptplatz 1987 bedingte Strafen aus.

„Als Jungwinzer war das für mich alles ganz neu“, erinnert sich Bezirksweinbauverbandsobmann Julius Schauerhuber. „Viele Kunden haben angerufen und gefragt, ob der Wein in Ordnung ist.“ Im Bezirk seien keine nennenswerten Verfälschungen entdeckt worden, so Schauerhuber. Nur der blaue Portugieser von einem Händler in Stockerau und ein Händler aus Niederrußbach wurden erwischt.

Problematisch war, dass der Ruf ruiniert war, alle Weinbauern waren stark betroffen und zum Teil in ihrer Existenz bedroht. Schauerhuber erinnert an das Unternehmen Lenz Moser in Krems, das stark exportiert hatte und in den Konkurs schlitterte, obwohl beim eigenen Wein keine Verfälschungen vorlagen. „Niemand hat sich mehr getraut zu sa-gen, dass er Weinbauer ist“, schildert Schauerhuber die Situation.

Dabei sei niemand zu Schaden gekommen. Anders war es 1986 beim Weinskandal in Italien: Durch Methylalkohol gab es sogar Tote. „Aber das Krisenmanagement war besser: Es gab eine Schadenswiedergutmachung, die Weine wurden zurückgekauft“, sagt Schauerhuber.

Mittlerweile wird aber Topqualität produziert, die Weine genießen Weltruf – ausgelöst durch das strengere Weingesetz. „Auf einmal war auch Kultur da, Stielgläser statt Spritzergläsern“, so Schauerhuber. Was zu Beginn als Todesurteil für die Winzer gesehen wurde, kehrte sich innerhalb weniger Jahre zu einem Qualitätsschub.

