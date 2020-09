Heuer wird massiv zur Grippeschutzimpfung geraten. Die NÖN hat nachgefragt, wer welche Impfungen haben sollte – und ob diese erhältlich sind.

Angekündigt wurde, dass Schüler und Lehrer gegen die Influenza geimpft werden. „Wir haben das entsprechende Schreiben Mitte August bekommen“, erklärt die Stockerauer Sportmedizinerin Birgit Höfle, die Schulärztin am Gymnasium Korneuburg ist. Die Praxis könnte aber anders aussehen: „Ich weiß nicht, woher wir den Impfstoff bekommen sollen und wer dann impft“, so die Medizinerin.

„Ich werde mich heuer impfen lassen, weil die Unterscheidung zwischen Grippe und Covid-19 schwierig ist“, erklärt Helmut Zaloudek, Mediziner aus Großmugl. Die Impfung empfiehlt er allen Menschen ab etwa 50, 55 Jahren „oder wenn Risikogruppen daheim sind“. Einen Posten Impfstoffe hat Zaloudek bestellt, nun müsse auf die Lieferung gewartet werden.

„Bei der Grippeschutzimpfung sieht es schlecht aus, obwohl ich vorreservieren habe lassen“, ortet Gregor Jakober, der Wahlarzt in Würnitz ist, Versorgungsprobleme. Jakober kritisiert, dass Wien sich offenbar einen großen Posten an Impfstoffen gesichert habe und vermutet einen Zusammenhang mit der Wahl. „Man darf nicht mit der Gesundheit der Risikopatienten spielen“, warnt er vor einem möglichen Engpass.

Neben der Grippeschutzimpfung rät Jakober den Risikogruppen und Personen ab 60 Jahren auch zur Pneumokokkenimpfung. „Die meisten Lungenentzündungen sind bakterieller Natur, da hilft das Impfen“, so der Mediziner.

Die Grippeschutzimpfung hält die Sierndorfer Ärztin Julia Schachner für besonders wichtig. Außerdem rät sie zur Vorbeugung: „Gesund leben, Sport betreiben.“ Risikogruppen sollten zudem stark belebte Orte meiden.

Schachner beruhigt, was einen möglichen Impfstoff-Engpass betriff: Nachschub sei zugesagt. „Wir müssen schauen, nach welchem Schlüssel aufgeteilt wird“, zeichnet Daniel Danninger von der Rohrwaldapotheke in Leobendorf ein realistisches Bild von der Versorgung mit dem Grippeimpfstoff. Wie viel von seiner Bestellung wirklich geliefert wird, werde sich erst Anfang Oktober zeigen. „Dass es sich heuer mit dem Impfstoff nicht ausgeht, ist klar“, so der Apotheker. Wer sich den Impfstoff zulegen will, sollte heuer schauen, dass er rechtzeitig in der Apotheke vorbeikommt, empfiehlt Danninger. Er erwartet jedenfalls „einen außergewöhnlichen Herbst“.