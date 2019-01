Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die fünf Morde, vier davon in Niederösterreich, gemeinsam haben. Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen?

„Bis es zu einer Bluttat kommt, baut sich das System der Gewalt über Jahre auf."Psychologin Michaela Mühl

„Bis es zu einer Bluttat kommt, baut sich das System der Gewalt über Jahre auf. Es beginnt mit Beschimpfungen und psychischer Gewalt, dem „Niedermachen“, erklärt die Korneuburger Psychologin Michaela Mühl auf Anfrage der NÖN.

Deutlich zu erkennen ist dies laut der Geschäftsführerin von „Frauen für Frauen“, Ursula Hein, beim Cyber-Mobbing. Dabei handelt es sich um eine

Vorstufe, bei der anonym ausgelotet werde, was man sich er-lauben kann. Social Media sei eine Möglichkeit geworden, ohne große Barriere den Frust

loszuwerden. „Es gibt nur eine geringe Hemmschwelle, um Drohungen zu posten, damit die Frauen Angst bekommen. Das ist die Einstiegsdroge“, so Hein.

Zu wenig Antiaggressionsschulungen

Es sei auffallend, dass Männer es nicht erkennen, wenn sie Gewalt ausüben. „Mit jedem, der als Gewalttäter aufgefallen ist, muss was getan werden!“, fordert Hein. Doch derzeit erhalten bundesweit nur fünf Prozent aller Gewalttäter verpflichtende Antiaggressionsschulungen. Und meist handelt es sich da schon um schwere Straftaten. Im Gegenzug ist aber laut Schätzungen jede fünfte Frau im Land von Gewalt betroffen.

Oft wird Gewalt erst ernst genommen, wenn etwas passiert ist. Die Folge ist dann meist eine Wegweisung des Mannes durch die Behörden. 45 Mal musste sie im vergangenen Jahr im Bezirk ausgesprochen werden.

Als Schutzzweck ist diese Maßnahme für den Korneuburger Anwalt Robert Zauchinger ausreichend, „die Wegweisung ist berechtigt, wenn eine Gefährdung besteht.“ Die Probleme löse sie aber nicht, „der Polizeieinsatz ist meist die Vorstufe zur Scheidung.“

Gewalt gegen Frauen spielt sich meistens familiären Umfeld oder im nähren Bekanntenkreis ab. Im überwiegenden Teil der Fälle kennen die Frauen ihren Peiniger. | John Gomez /Shutterstock.com

Strafen allein für den gewalttätigen Mann sehen die befragten Experten nicht als sinnvoll an. „Nicht wegsperren, sondern mit den Tätern arbeiten“, verlangt Hein. Und auch Zauchinger, der sowohl die Opfer- als auch die Täterseite kennt, ist überzeugt, dass die Strafhöhe nicht maßgeblich für die Prävention ist. Beide verlangen, dass schon bei geringen Vorfällen Betreuung und Gewalttraining „verordnet“ werden.

Freiwillig werde ein derartiges Training kaum begonnen. Laut Psychologin Mühl gibt es nur vereinzelt Männer, die sagen „Ich möchte meine Impulse besser in den Griff bekommen“ – nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil sie die Therapie selbst bezahlen müssten.

Entscheidend beim Verhindern von Gewalt gegen Frauen sei die Prävention. Da müsse bereits von klein auf in der Familie das gewaltfreie Lösen von Konflikten vorgelebt werden, erklärt Zauchinger.

Hein: "Bewusstsein schaffen, dass Gewalt nicht normal ist"

Bei Frauen müsse das Bewusstsein geschaffen werden, dass Gewalt nicht normal ist, verlangt Hein. Dann müssten die Frauen aber auch wissen, an wen sie sich wenden können, doch die bestehenden Beratungsstellen seien schlecht finanziert. Deshalb unterstützt etwa der Verein „Soroptimistinnen“ aus Stockerau Projekte, die der Prävention dienen, das Lernen „Wie setze ich Grenzen“ müsse intensiviert werden, verlangt Präsidentin Christa Niederhammer.

Sie fordert eine zentrale Kurzwahlnummer, an die sich Frauen jederzeit wenden können, wenn sie das Gefühl haben, von Gewalt betroffen oder bedroht zu sein.