Gemeinden sind für die Sicherheit ihrer Einrichtungen haftbar. Dazu zählen auch Wege, Wälder und Schwimmbereiche. Aufgrund der Gesetzeslage wird es für Bürgermeister immer schwieriger, die Freizeitangebote aufrecht erhalten zu können.

Als Wegeerhalter hat die Gemeinde Ernstbrunn für die ausgeschilderten Radrouten eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, erklärt Bürgermeister Horst Gangl der NÖN. Bei den Mountainbikern kann Gangl einen deutlichen Zuwachs vermelden, was naturgemäß auch zu Problemen führen könnte, „denn viele benutzte Güterwege haben einen hohen Nutzungsgrad.“ Da müssen dann Radfahrer, Spaziergänger Reiter, Jäger und Förster aufeinander Rücksicht nehmen, was bisher laut Gangl auch recht gut gelungen ist.

Bei der Beschilderung der Mountainbike-Routen sei man sehr behutsam vorgegangen, „so wenige Tafeln wie möglich, aber unbedingt dort, wo es die Sicherheit erfordert.“ Das Konzept habe bisher auch funktioniert. „Schwerere Verletzungen hat es zum Glück noch keine gegeben“, beruhigt Gangl.

Völlig problemlos sei die Mountainbike-Rundstrecke um Großmugl, so VP-Bürgermeister Karl Lehner. Verwunderlich sei allerdings, dass ständig Markierungstafeln „umfallen oder verschwinden“. Beim Leeberg, der zu einem beliebten Ausflugsziel wurde, beschränkt sich die Gemeinde auf Hinweistafeln, dass es sich um ein Denkmal handelt, auf das nicht hinaufgeklettert werden sollte. Besitzerin des Hügelgrabs ist die Erzdiözese Wien, ein strenges Auge auf den Erhalt hat das Bundesdenkmalamt.

„Man muss fast alles auslagern, sonst ist man als Bürgermeister mit einem Fuß im Kriminal“, beschreibt der Hausleitener VP-Bürgermeister Josef Anzböck die Situation. So gibt es in jeder Katastralgemeinde mindestens einen Spielplatz. „Einmal im Jahr werden die Geräte von einer Firma geprüft, die dann auch haftet“, so Anzböck. Der „Baumkataster“ überträgt die Haftung ebenfalls an ein anders Unternehmen.

Besonders schwierig war die rechtliche Situation bei einem Löschteich in Zaina. Man durfte sich zwar sonnen, Baden war aber durch Schilder verboten. Trotzdem ereignete sich vor wenigen Jahren ein tragischer Badeunfall, ein junger Mann ertrank. Nun ist das kleine Gewässer hochoffiziell ein „Landschaftsteich“. Das Baden bleibt weiterhin verboten, nun ist der Teich den Enten und Karpfen vorbehalten. Ausnahmen gibt es nur für die Feuerwehr – im Rahmen der Ausbildung zum Zillenfahren. „Allerdings kann auch der Bürgermeister nicht ständig aufpassen, ob sich die Menschen daran halten“, ist sich Anzböck bewusst.

In Großrußbach war ein Biotop als Schwimmteich geplant. Wegen der Haftungsfrage wird nach der derzeit durchgeführten Sanierung das Baden aber verboten, ärgert sich VP-Bürgermeister Josef Zimmermann über die strengen Bestimmungen. „Die Gemeinde klärt derzeit die Haftungsfragen“, so Harmannsdorfs VP-Bürgermeister Norbert Hendler auf Anfrage. Der Waldteich in Würnitz wird künftig nur noch ein Biotop sein.

Das Eschensterben ist für die Stadt Stockerau eine Herausforderung, denn rund 450 Hektar Auwald müssen kontrolliert werden. Vier Mitarbeiter seien ausschließlich damit beschäftigt, die Bäume mindestens einmal im Jahr zu prüfen, erklärt Bauhofleiter Franz Els. Anders als bei privaten Aubesitzern gibt es in Stockerau keinen Kahlschlag, „denn wir wollen die Au in ihrem Naturzustand erhalten“, so Els. Umgeschnitten werden die Eschen erst dann, wenn es unumgänglich ist. Els hofft, dass „wenigstens einige Prozent der Eschen sich als resistent erweisen und stehen bleiben können“.

Ein Drittel des Augebiets ist für Spaziergänger und Radfahrer zugänglich. In diesem Bereich werden alle Wege von den Bauhofmitarbeitern kontrolliert. Sollte ein Weg gesperrt sein, „ist das ernst zu nehmen. Wer sich nicht an die Sperre hält, begibt sich in Gefahr“, warnt Els.