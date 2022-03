Hilfstransporte für Flüchtlinge aus der Ukraine

Hilfsorganisationen und Private haben spontan nicht nur Spenden für Ukraine-Flüchtlinge gesammelt, sondern diese auch auf eigene Faust an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht.

Eine Privatinitiative hat Tomasz Rejdych aus Stockerau gestartet. „Ich habe mit meiner Frau die Bilder aus der Ukraine gesehen, sie wurde immer trauriger und hat geweint“, schildert er. Spontan sagte er: „Wenn du willst, sammeln wir Spenden und fahren hin.“ Die Idee wurde von seinem Arbeitgeber und seinen Kollegen begeistert aufgenommen. „Es ist ein Wahnsinn, ich bin begeistert, wie viele Menschen gespendet haben“, sagt Rejdych.

Ich war wirklich schockiert von dem, was ich gesehen habe.“

Tomasz Rejdych, Stockerau

Statt, wie ursprünglich gedacht, mit dem Pkw an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, musste ein sechs Meter langer Transporter eingesetzt werden. Den stellte übrigens der Firmenchef zur Verfügung, der auch gleich als zweiter Fahrer die Tour mitmachte. Von der Begeisterung angesteckt wurde auch sein Sohn, der zusammen mit einem Lehrer im Gymnasium Stockerau ebenfalls Spenden gesammelt hat. Alleine im Gymnasium kamen so viele Waren zusammen, dass sie nur mit einem Pritschenwa- gen transportiert werden konnten.

Die Reise hatte Rejdych, der aus Polen stammt, genau geplant. „Unser Zielort war Przemyśl an der ukrainischen Grenze“, erklärt er. Zuvor hatte er sich mit dem dortigen Bürgermeister abgesprochen. Schon auf der Anreise am Samstag sah er immer mehr Hilfskonvois aus verschiedenen europäischen Ländern. Am Zielort stand schon wie vereinbart ein Transporter bereit, der die Spenden gleich weiter in die Ukraine brachte. „Beim Umladen haben gleich Deutsche und Belgier geholfen“, freut sich Rejdych über die Solidarität. Allerdings dauerte es fast zwei Stunden bis abgeladen werden konnte, weil so viele Fahrzeuge angekommen waren.

Was Rejdych aber gesehen hat, „das ist nur traurig“, beschreibt er seine Eindrücke. Auf einem Parkplatz bei einem Einkaufszentrum, das in eine Erstaufnahmestelle umfunktioniert worden war, wurden Spenden umgeladen, dazwischen warteten die Flüchtlinge.

Reisebusse bringen Menschen in Sicherheit

„Aus den verschiedensten Ländern standen Reisebusse bereit, um die Flüchtlinge in andere Regionen zu transportieren“, erzählt Rejdych. Und weiter: „Ich war wirklich schockiert von dem, was ich gesehen habe.“ Er gibt auch zu: „Ich war froh, dass ich wieder fahren durfte!“ Allerdings steht für ihn fest, dass er bald den nächsten Transport organisieren wird.

Schon am Freitagvormittag fuhren neun Fahrzeuge der Feuerwehren aus Korneuburg, Bisamberg, Klein-Engersdorf und Leobendorf im Konvoi los, jedes Fahrzeug war mit zwei Fahrern besetzt. Die Gemeinden Korneuburg und Leobendorf hatten die Hilfsaktion ins Leben gerufen. „Kaum war sie in den sozialen Medien angekündigt, stand mein Telefon nicht mehr still“, sagt der Kommandant der Feuerwehr Leobendorf, Gerhard Preiser.

Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung hat ihn überwältigt. „Der Konvoi wurde überall durchgewunken, die Menschen haben geklatscht“, beschreibt Preiser, der selbst mit dabei war. Auf der rund acht Stunden langen Fahrt stieß man auch auf Hilfskonvois aus Italien und Deutschland. Das Abladen beim Flüchtlingsquartier am Zielort ging zwar schnell, die Szene war aber bedrückend. Preiser: „Ich habe bei meiner Feuerwehrarbeit noch nie so etwas gesehen!“ Gleichzeitig sei es aber auch schön gewesen, die Solidarität zu erleben.

Vor der Heimfahrt hatten die Florianis noch in drei Lagern Aufrufe gestartet und Flüchtlinge zur Mitfahrt nach Österreich eingeladen. Drei Familien, insgesamt neun Personen, fuhren schließlich mit. Sie wurden zur Erstversorgung nach Wien gebracht. Alleine im Feuerwehrhaus Leobendorf warteten noch 13 Paletten, auf denen sie weitere Spenden auftürmten, auf den Transport. Laut Preiser wurden sie am Dienstag von einem Spediteur abgeholt und direkt in die Ukraine gebracht.

Die Helfer müssen das Erlebte nun verarbeiten, „Man spricht mit den Kameraden darüber“, so Preiser.

