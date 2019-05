Mit einem Plus von 15,1 Prozent, hat der VP-Bezirkskandidat und EU-Abgeordnete Lukas Mandl in seiner Heimatgemeinde Gerasdorf das historisch beste Ergebnis bei EU-Wahlen eingefahren. Mit 1.916 Stimmen und 37,95 Prozent hat die ÖVP dort ganz klar den ersten Platz belegt.

Aber auch bei den Vorzugsstimmen ist Mandl top: In Niederösterreich erreichte er mit 28.684 Stimmen den ersten Platz, bundesweit werden es über 30.000 sein. Mandl wird somit auch künftig einen Sitz im Europaparlament haben.

„Das Ergebnis ist ein klares Signal dafür, dass Niederösterreich und Österreich gut im Europäischen Parlament aufgestellt sind.“ Lukas Mandl, EU-Abgeordneter (ÖVP)

„Heute ist ein Tag der Freude. Das Ergebnis der Europa-Wahl ist ein klares Signal dafür, dass Niederösterreich und Österreich gut im Europäischen Parlament aufgestellt sind“, erklärte Mandl im Zuge einer Pressekonferenz. Er will auch künftig, dass alle 18 österreichischen Abgeordneten zusammenarbeiten. Nicht die Parteipolitik sollte dabei im Vordergrund stehen, sondern die Themen des Landes. Als ein Vertreter Österreichs will er nun rasch wieder nach Brüssel reisen. „Vor allem die Erhaltung der Regionalförderung und die Stärkung der EU nach außen sind wichtige Themen, denen wir uns widmen werden“, kündigte Mandl an.

Besonders bedankte er sich bei allen Wählern, „die mich durch ihre Vorzugsstimme unterstützt und mir ihr Vertrauen geschenkt haben.“ Auch alle Funktionäre, Bürgermeister und Helfer, „die mit dem Herzen Wahlkampf geführt haben“, vergaß Mandl in seinen Dankesworten nicht.

VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob Mandl besonders hervor, weil sie ihn bei seiner bisherigen Arbeit im Europäischen Parlament unterstützt habe. Neben Lukas Mandl stand auch der ehemalige Harmannsdorfer Bürgermeister Leopold Steindl für die ÖVP zur Wahl. „Er war der Kandidat der Senioren, wusste aber genau, dass er eine untergeordnete Rolle spielen würde“, so VP-Bezirksparteiobmann Hermann Haller.

Während die ÖVP in Feierlaune ist, herrscht bei der SPÖ Enttäuschung vor. „Die Stimmung ist nicht super, das ist eine Niederlage“, kommentiert SP-Bezirkskandidatin und Korneuburger Gemeinderätin Patricia Katsulis das Ergebnis. In Korneuburg habe mit einem Plus von 2,14 Prozent alles funktioniert, mit Listenplatz 42 gab es für sie aber keine Chance auf ein Mandat, „auch weil wir keinen Wahlkampf mit Vorzugsstimmen führen“, ist Katsulis realistisch. Alle seien für SP-Landes-Spitzenkandidat Günther Sidl unterwegs gewesen. „Wenn auch das Ergebnis nicht passt, wir waren ein tolles Team“, resümiert Katsulis. „Der Wahlkampf hat Spaß gemacht, ich habe viele Leute und ihre Meinungen kennengelernt. Das ist eine Zeit, die ich nicht missen will.“ Allerdings habe sie schon befürchtet, „dass wir nichts dazugewinnen werden“. Im Wahlausgang sieht sie die Motivation, für die Nationalratswahl zu arbeiten, „egal ob als Kandidatin oder als Helferin“.