Von der Hitzewelle vergangene Woche waren Bauarbeiter, die im Freien arbeiten, besonders betroffen. Für sie gibt es die 32,5-Grad-Regelung – ob sie in der Praxis angewendet wird, hat die NÖN nachgefragt.

NOEN „Die Leistung in der Hitze passt nicht mehr“, weiß Robert Vielnascher, Gewerkschaft Bau und Holz.

„Die 32,5 Grad müssen amtlich bestätigt sein, dies erfolgt über die Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien“, erklärt Robert Vielnascher, Sekretär der Gewerkschaft Bau und Holz in Stockerau. Die Firmen sehen die Temperaturen dann online und können reagieren. Ein Arbeitsstopp ist allerdings nicht immer möglich: „Beim Asphaltieren kann ich nicht mittendrin aufhören“, so Vielnascher. „Wenn es allerdings möglich ist, sind Unternehmer gut beraten, die Regelung zu nutzen, weil die Leistung in der Hitze nicht mehr passt“, erinnert er.

"Dramatische Bauverzögerungen durch hohe Temperaturen"

NOEN „Es gibt durch die hohen Temperaturen dramatische Bauverzögerungen“, so Baumeister Jan Salbrechter.

In der Praxis wird meist weitergearbeitet, aber „es gibt durch die hohen Temperaturen dramatische Bauverzögerungen“, weiß Baumeister Jan Salbrechter aus Würnitz. „Die Arbeitsleistung kann nicht mehr voll erbracht werden, sie geht um mehr als ein Drittel zurück“, so Salbrechter. Dies ist nicht das einzige Problem, das am Bau durch die Hitze entsteht. Ist es zu heiß, kann Beton eventuell zu schnell trocknen – „noch bevor alle chemisch notwendigen Prozesse abgeschlossen sind“, erklärt Salbrechter.

Derlei Hitzeprobleme beschäftigen auch die Straßenbauer. „Weil die Asphaltschicht nur langsam auskühlt, besteht die Gefahr des Weichwalzens“, weiß der stellvertretende Straßenmeister aus Sierndorf Johannes Stritzl. Angesichts von Asphalttemperaturen um 170 Grad bei der Verarbeitung stellt die extreme Sommerhitze eine zusätzliche Belastung dar, so Stritzl. Deshalb werden den Bediensteten Trinkwasser und Sonnenschutz zur Verfügung gestellt. „Bis zu sechs Liter Wasser trinke ich pro Tag“, erzählt Andreas Böck von der Straßenmeisterei bei einem Lokalaugenschein der NÖN.

Rechtzeitiges Äußern von Problemen

Auch Leonhard Wimmer, bei der Baufirma Held & Francke zuständig für die aktuellen Grabungsarbeiten in Stetten, stellt den Arbeitern Getränke zur Verfügung. „Ich erinnere sie, dass sie bei kurzen Arbeitspausen in den Schatten gehen sollen.“ Der Polier vor Ort muss handeln, „schon bevor einer umkippt“, erklärt Wimmer. Seine Arbeiter sollen es rechtzeitig sagen, wenn sie Probleme bekommen.

Verzögerungen durch Hitze werden nicht in die Bauplanung einbezogen, „allerdings rechnet man mit zwei bis drei Schlechtwettertagen im Monat“, erklärt Wimmer. „Viele Unternehmer haben nicht nur Baustellen im Freien“, empfiehlt Bezirksinnungsmeister Helmut Schuster eine sorgfältige Planung; „So können für Mitarbeiter verträgliche Arbeitsbedingungen geschaffen werden.“ Falls möglich, können Innenarbeiten durchgeführt werden. „Hitzewellen bringen zwar am Bau Probleme mit sich, die Unternehmen sind aber in der Lage, alle Arbeiten zu erledigen“, so Schuster.

"Arbeiter müssen schon sehr belastbar sein"

Extrem belastend sind Hitze und Sonne auch für die Dachdecker. „Erschwerend kommt hinzu, dass das Kontingent von 96 Schlechtwetterstunden pro Jahr fast aufgebraucht ist, da der Mai verregnet war“, sagt Anita Schretzmayer von der Dachdeckerei Posch aus Hausleiten.

„Natürlich ist man die Hitze gewohnt“, erklärt Johann Haderer, Bauspengler aus Langenzersdorf. Die Arbeiter müssen allerdings schon sehr belastbar sein, denn „Foliendächer, die verschweißt werden, erreichen an der Oberfläche bis zu 70 Grad“, so Haderer.