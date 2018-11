Des einen Freud ist des anderen Leid: Während viele die warmen Temperaturen des bisherigen Novembers für Aktivitäten im Freien nutzten, muss Günter Lehner, Leiter des Erholungszentrums Stockerau, zittern – aber nicht vor Kälte. Denn: Die Temperaturen erreichten im Oktober und Anfang November immer noch die 15-Grad-Marke und machten es unmöglich, den Eislaufplatz auf die Saison vorzubereiten.

„Solange die Temperaturen noch über acht Grad liegen, können wir kein Eis herstellen“, so Lehner. Der Wetterbericht verspricht aber in den nächsten Tagen einen massiven Temperaturabfall. „Wenn die Temperaturen so bleiben, wie es die Wetter-App voraussagt, können wir nächste Woche mit dem Besprühen der Eisfläche beginnen.“ Die Eröffnung des Eislaufplatzes ist für den 24. November geplant, drei Wochen nach dem ursprünglich vorgesehenen Auftakttermin. Auch der erste Termin für die Eis-Disco steht schon fest: Sie soll am 1. Dezember stattfinden.

Auf das Umstecken der Winterreifen hat das Wetter keinen Einfluss: Die Fahrer schauen nicht auf das Thermometer, sondern auf den Kalender. Schließlich gilt ab 1. November die situative Winterreifenpflicht. In anderen Bereichen jedoch werden sehr wohl Veränderungen bemerkt: Bei normalen Novembertemperaturen nahe an der Null-Grad-Grenze in den Morgenstunden seien alte Batterien schon an ihre Grenzen gekommen. „Da haben wir beim Umstecken oft auch gleich die schwachen Batterien tauschen müssen, das passiert heuer nicht“, so Franz Weißkirchner, Werkstattleiter beim Autohaus Schallgruber in Stockerau.

In Korneuburg kann Jochen Fürst vom Autohaus Dangl & Dietrich wiederum beobachten, „dass nicht wie sonst ein Wintercheck“ gemacht wird. Zwar würden die Kunden die Reifen umstecken lassen, an eine Vorbereitung des Wagens auf Frost werde aber nicht gedacht.

„Die Wärme ist ein Vorbote der Klimaerwärmung, deren Gefahren jeder kennt. Dennoch machen nur wenige etwas für ein besseres Klima.“Andreas Straka, Biologe

Nicht besonders flexibel sind Motorradfahrer, wie es scheint; dies ergab eine Nachfrage bei Auto-2Rad Pesek in Stockerau. „Die, die das ganze Jahr fahren, sind eh unterwegs. Alle anderen haben schon im Oktober die Taferln zurückgelegt“, so Reinhard Pesek gegenüber den NÖN.

Für Andreas Minnich vom gleichnamigen Modegeschäft in Korneuburg war der September mit seinem Spätsommerwetter spürbar. „Wir hatten das Geschäft voll mit Herbstware, die niemand wollte“, schildert er. Jetzt, im November, käme das Herbstgeschäft aber in Schwung. „An den Abenden und in der Früh ist es doch schon sehr frisch“, stellt er fest.

Für Hobbygärtner ändert sich durch den milden Herbst kaum etwas, sie müssen den Garten trotzdem winterfest machen. „Die Arbeit geht ganz normal weiter, sie verschiebt sich nur im Jahr nach hinten“, erklärt der Geschäftsführer des Korneuburger Blumengeschäfts Weingartshofer, Gerald Minarik.

Das gilt auch für die Gärtnereien, die Wetterkapriolen naturgemäß besonders stark merken. So können laut Minarik die Setzarbeiten für Großpflanzen erst rund vier Wochen später als üblich durchgeführt werden. Denn beim Ausgraben können Wurzeln in Mitleidenschaft gezogen werden, „deshalb müssen die Pflanzen in der Winterruhe sein. Die Trockenheit bringt ihnen aber zusätzlich Stress.“ Wie sich der warme Herbst auf die Vegetation auswirken wird, könne noch nicht vorhergesagt werden, erklärt Minarik, denn „das ist eine Situation, wie wir sie noch nie hatten“. Annehmen müsse man aber, dass Pflanzenschädlinge zu eine Plage werden könnten.

Für den Stockerauer Andreas Straka, Biologe und früher Umweltgemeinderat, sind die warmen Temperaturen ein klarer Hinweis: „Natürlich ist dieses Wetter für den Menschen toll. Aber es ist auch ein Vorbote der Klimaerwärmung, deren Gefahren jeder kennt. Dennoch machen nur wenige etwas für ein besseres Klima; wenn wir aber wirklich gegen den Klimawandel vorgehen wollen, müssen alle etwas dagegen tun“, so Straka.