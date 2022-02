Impfrate bringt Geld fürs Budget

Eine hohe Impfrate soll nicht nur Schutz für die Bevölkerung bringen, die Gemeinden können auch kommunale Impfprämien lukrieren. Jeweils bei 80, 85 und 90 Prozent Impfquote wird ein bestimmter Betrag ausgeschüttet. Gleich vorweg: 90 Prozent hat noch keine Gemeinde im Bezirk Korneuburg geschafft. Immerhin fünf Gemeinden haben bereits die 85-Prozent-Hürde gemeistert, alle anderen liegen über 80 Prozent.

Besonders durch den Einsatz des Impfbusses gibt es fast täglich Änderungen. Bis Ende der letzten Woche war Sierndorf „Impfmeister“ im Bezirk, wurde dann aber von Leobendorf und Langenzersdorf überholt. „Ein großes Plus war sicher, dass in der Arztpraxis von Julia Schachner Impftermine vergeben wurden, die von den Einwohnern sehr gut angenommen wurden“, analysiert ÖVP-Bürgermeister Ernst Kreuzinger. Der Impfbus wird im Februar wieder Station in Sierndorf machen.

Schlusslicht im Bezirk ist Ernstbrunn mit 80,25 Prozent. ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl will selbstverständlich weiterhin Impfmöglichkeiten anbieten, „aber mit „Respekt und Wertschätzung anderer zahlreicher Meinungen“.

