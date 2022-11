Interesse an Fußball-WM ist noch gering

Public Viewing ist im Bezirk nicht geplant. Das liegt an den frühen Beginnzeiten und am Fehlen der österreichischen Mannschaft. Auch der umstrittene Veranstaltungsort bremst die Begeisterung.

Beim SV Stetten wird man sich „eher nicht“ zum gemeinsamen WM-Schauen treffen, sagt Obmann Manfred Mandl. Die Saison ist vorbei, man müsste extra heizen. Auch beim TSU NeuMed Obergänserndorf sei nicht der Wunsch aufgetaucht, gemeinsam die Spiele zu sehen, sagt der stellvertretende Obmann Reinhard Lackermayer.

Im Haus von Leobendorfs ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha hat Fußball einen hohen Stellenwert. Allerdings wird sich die Familie nicht gemeinsam vor dem Fernseher versammeln. An ein Public Viewing in der Gemeinde wurde nicht gedacht, „das ist viel zu teuer“, sagt sie.

Public Viewing nicht geplant. In Hagenbrunn hat man Erfahrung mit Public Viewing. Die WM lässt man aber aus, sagt Bürgermeister Michael Oberschil. Die Beginnzeiten seien zum Teil ungeeignet, es werde wohl auch das Wetter zu kalt sein.

Korneuburg selbst plant kein Public Viewing im Freien. Allerdings besteht die Überlegung, einzelne Spiele herauszupicken und Wirte zu motivieren, ein „Public Viewing light“ zu organisieren, sagt Bürgermeister Christian Gepp. Derzeit werden Details besprochen. Gepp selber ist Fußballfan, „ohne Österreich ist es aber nicht so spannend“, sagt er. Er rechnet er nicht damit, viel Zeit zum Zuschauen zu haben.

Fußballfan ist auch Spillerns Bürgermeister Thomas Speigner. Er will sich zumindest die Schlüsselspiele ansehen, „wenn es sich von der Zeit her ausgeht“.

Im Rötzer-Center in Stockerau wird „angedacht“ die Spiele zu zeigen, weil viele tagsüber stattfinden. Chef Horst Rötzer wird man allerdings nicht vor dem Bildschirm sehen. „Mich interessiert der Sport nicht“, gibt er zu.

In Tresdorf bleibt der Bildschirm im B6 Roadpub dunkel, kündigt Chef Bernd Groiß an. Dies hat einen einfachen Grund: „Es beginnen die Weihnachtsfeiern, da passt das nicht dazu.“

Keine Fernseher. Die Nachfrage nach neuen Fernsehern sei durch die WM kaum gestiegen, heißt es von Elektro Trnka in Niederhollabrunn. Die Klientel sei schon bestens versorgt. Das bestätigt auch Benedikt Neumeyer, Geschäftsführer von Audio – Video – Sat Neumeyer in Gerasdorf. Eine erhöhte Nachfrage sei nicht zu bemerken, „der Markt ist schon ziemlich gesättigt“, sagt er. Auch bei der EP: Elektro-Welt in Stockerau hält sich die Nachfrage sehr in Grenzen.

Keine Panini-Tauschbörse. Bei früheren Fußballturnieren hat die SPÖ Bisamberg immer eine Tauschbörse mit den bekannten Panini-Bildern veranstaltet, heuer setzt man aus. Man will laut Ortsparteivorsitzendem Martin Kernreiter der WM möglichst keine Bühne geben. Er erinnert daran, dass der Austragungsort äußerst umstritten ist.

Groundhopper bleibt daheim. Über 1.500 Fußballstadien hat der Groundhopper aus Hausleiten Alex Matzka bereits besucht, Katar ist für ihn aber kein Thema: „Ich bewege mich auf der Ebene des Vereinsfußballs, Länderspiele interessieren mich nicht sehr.“ Als weiteren Grund für seine Absenz nennt Matzka auch den umstrittenen Austragungsort.

