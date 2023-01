ISTmobil: Start für Gespräche

Werbung

Seit dem Jahr 2015 gibt es das ISTmobil als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr im Bezirk. Die Corona-Pandemie machte dem Anrufsammeltaxi schwer zu schaffen, die Fahrgastzahlen sind in den Keller gerasselt. Hausleiten und Langenzersdorf sind nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung ausgetreten.

17 Bezirksgemeinden sind aktuell noch dabei, der Vertrag läuft bis zum Jahresende 2023. Die Fahrgastzahlen sind im abgelaufenen Jahr wieder gestiegen, „im Jahr 2023 rechnen wir mit einer weiteren Normalisierung bzw. Steigerung“, sagt ISTmobil-Projektmanager David Hinteregger. Bei der letzten Vertragsverlängerung Anfang 2022 wurden Rufe nach einer Neuausrichtung laut (die NÖN berichtete).

Hat ISTmobil Zukunft?

Ein Jahr bleibt bis zur nächsten Vertragsverlängerung Zeit, um das System auf neue Beine zu stellen. „Wir werden uns im Jänner zusammensetzen und Möglichkeiten besprechen“, kündigt 10vorWien-Regionssprecher Christian Gepp an. „Kernthema sind die Kosten“, bringt es Finanz-Stadtrat Gerhard Dummer aus Stockerau (ÖVP) auf den Punkt. Zwischen den Gemeinden bestehe „eine Uneinigkeit über die Kostenaufteilung“.

So sieht das auch Niederhollabrunn-Bürgermeister Jürgen Duffek (ÖVP). Er ortet ein finanzielles Ungleichgewicht zwischen Städten und Landgemeinden, denn im konkreten Fall werde nicht ausschließlich pro Kopf abgerechnet, sondern auch nach Finanzkraft. „Und da steigen die Städte finanziell besser aus“, so Duffek. Dabei würde sich der Großteil der Fahrten in den Ballungsräumen abspielen. In Niederhollabrunn werde das ISTmobil „nur von ganz wenigen Fahrgästen“ genutzt, beschreibt er die Problematik. Es gehe letztlich um die Treffsicherheit und die Frage: „Wie viele haben wirklich kein Netzwerk und damit keine Alternative zum ISTmobil?“

Die Sorge der Gemeinden vor einer Kostenexplosion

Dummer spricht sich für eine Attraktivierung aus, denn: „Es bilden sich keine Fahrgemeinschaften, das wäre aber das Ziel gewesen.“ Bisher hätten Land NÖ und die Gemeinden das System mit rund 585.000 Euro gefördert. Steigt diese Summe, stellt sich für Dummer die Frage, „wie wir das vertreten können“. Stockerau zähle zu den größten Zahlern, „aber auch die anderen Gemeinden haben mit der Kostenexplosion keine Freude“, weiß er. Es gehe um eine „umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösung“. Der Stockerauer schlägt eine Verbesserung des Bussystems vor, „in Richtung Elektrobusse und kleinere Busse“.

Unterdessen arbeiten 10vorWien und die ISTmobil GmbH an einer Angebotsverbesserung des Taxis für mobilitätseingeschränkte Personen. Immerhin sind 38 Prozent aller mobilCard-Kunden über 60 Jahre alt, über 330 mobilitätseingeschränkte Personen haben bei ISTmobil bereits eine persönliche Hausabholung beantragt. Jetzt wird die Situierung von zusätzlichen Haltepunkte überlegt, genauso wie der Einsatz eines Rollstuhltransports zu gewissen Zeiten. Im Rahmen eines Treffens mit dem Kor neuburger Behindertensprecher Ludwig Breichner und dem Korneuburger Seniorenbundobmann Johann Weber wurde auch der Wunsch nach Markierungen bei Ärzten und Lokalen geäußert, die auf die nächste Haltestelle hinweisen.

