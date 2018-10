Die herbstliche Dämmerungszeit ist leider auch die Zeit, in der verstärkt Wildunfälle geschehen. Als Schutz für Wild und Mensch hat die Jagdgesellschaft Ernstbrunn nun in Eigenleistung auf der B6 im Abschnitt Klein Ebersdorf – Ernstbrunn – Nodendorf auf einer Strecke von fünf Kilometern 200 so genannte Wildschutzwarnreflektoren montiert.

Dabei handelt es sich um die kleinen blauen Reflektoren, die an Leitpflöcken angebracht sind, wie Jagdleiter Rupert Göstl im Gespräch mit den NÖN erklärt. Das Wild sieht im Gegensatz zum Menschen das blaue Licht, das weit abgestrahlt wird, wenn die Autoscheinwerfer darauf leuchten.

Alleine auf dieser kurzen Strecke ereigneten sich pro Jahr laut Göstl rund 15 Wildunfälle. Mehr als ein Viertel der „Abschusszahlen“ gehen zulasten des Autoverkehrs. Über 1.500 Euro hat diese Sicherheitsmaßnahme gekostet; „sehr wenig, wenn man bedenkt, was ein Unfall für Kosten nach sich zieht“, gibt Göstl zu bedenken. Ein Drittel hat das Land beigesteuert, der Rest wurde von den Jägern mit Unterstützung von Marktgemeinde und Volksbank Ernstbrunn aufgebracht. In Abstimmung mit der Straßenmeisterei haben die Waidmänner selbst geschraubt.

„Erfahrungen haben gezeigt, dass durch diese Reflektoren die Zahl der Wildunfälle um 40 bis 70 Prozent sinkt“, so Göstl, der weitere Aktionen der Jäger in den nächsten Jahren ankündigt. So ist geplant, Reflektoren auf der B40 Richtung Hollabrunn und auf der Landesstraße nach Laa an der Thaya zu montieren. Trotzdem müssen Autofahrer aber speziell bei Dämmerung entlang von Waldstücken besonders auf Wildwechsel achten. Während ein Reh etwa 20 Kilo auf die Waage bringen kann, kommt ein Wildschwein auf 80 bis 100 Kilo. „Ein Zusammenstoß mit Tempo 100 kann fatal enden!“, warnt Göstl.

Bei Abschnitten mit besonders intensivem Wildwechsel könnten künftig auch Akustikwarner eingesetzt werden, so Göstl. Diese Geräte kosten pro Stück allerdings rund 60 Euro.

Der Bezirksjägermeister An-dreas Arbesser begrüßt die Zusammenarbeit der Jägerschaft mit dem Land und den Straßenmeistereien: „Das ist eine gute Idee zum Vermeiden von Unfällen.“ Für Autofahrer stelle die Aktion aber keinen Freibrief dar, „wenn mit Wildwechsel zu rechnen ist, muss man einfach bremsbereit fahren!“, so Arbesser. Er bestätigt, dass über ein Viertel des Abschussplans als sogenanntes „Fallwild“ von Autofahrern erlegt wird. Deshalb appelliert Arbesser auch an die Autofahrer, jeden Wildunfall zu melden. Die Autolenker brauchen sich nicht vor einer Strafe fürchten, „aber sie können einem verletzten Tier durch die Meldung unsägliche Qualen ersparen“, erklärt Arbesser.