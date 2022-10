Kindergarten für Zweijährige: Höhere Kosten für Gemeinden

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für Null- bis Zweijährige – das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

„Wir bauen gerade einen Kindergarten“, sagt Korneuburgs ÖVP-Stadtchef Christian Gepp. Der Bedarf ab 2024 könne nur geschätzt werden, „aber es werden wohl vier bis fünf Gruppen dazukommen“. Es werde sich erst zeigen, wie sehr die Plätze ab zwei Jahren beansprucht werden, wenn sie gratis sind. Die Container, in denen ein Kindergarten noch untergebracht ist, will man als Reserve behalten. Bei der Schätzung des zusätzlichen Personalbedarfs ist Gepp vorsichtig, er rechnet aber mit zwei bis drei zusätzlichen Stellen.

„Wir müssen sowieso erweitern“, sagt Stockeraus ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl. Im Herbst beginnt man deshalb mit der Planung für ein neues Haus, vom Land gibt es bereits grünes Licht. Sechs bis acht neue Gruppen werden entstehen, rechnet Völkl. Schon jetzt habe man versucht, Kinder ab zweieinhalb Jahren aufzunehmen. In einer großen Gemeinde könne man die Gruppen auch individueller nach ihrer Entwicklung mischen, sagt Völkl.

Noch sei nicht durchkalkuliert, wie viel zusätzliches Personal ab 2024 benötigt wird und welche Kosten damit verbunden sind.

Der Gerasdorfer SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta begrüßt die Herabsetzung des Betreuungsalters. Die Umsetzung und Information durch das Land bezeichnet er aber als „sehr mangelhaft“, denn die Finanzierung sei unklar, auf die Gemeinden kommen Kosten für Zubauten und für Personal zu. Im Fall von Gerasdorf rechnet Vojta mit dem Bedarf von drei bis vier zusätzlichen Gruppen, das würde ein Personalplus von zumindest sechs Mitarbeitern bedeuten. „Man muss schon jetzt damit beginnen, Personal zu finden und auch rechtzeitig die Ausbildungsprogramme starten“, mahnt Vojta. Aktuell gibt es drei Gruppen und zusätzlich die Kinderkrippe „Spatzennest“.

Ein Zubau wird in Großmugl geplant, denn künftig werde es fünf statt derzeit drei Gruppen geben, erklärt ÖVP-Bürgermeister Christoph Mitterhauser. Er rechnet mit einem zusätzlichen Personalbedarf von vier Mitarbeiterinnen.

In Harmannsdorf mit neun Gruppen hat man noch Reserven im Kindergarten Würnitz, erklärt ÖVP-Bürgermeister Norbert Hendler. Noch sei das weitere Vorgehen aber nicht klar, „wir warten auf die genauen Vorgaben vom Land“, sagt Hendler. Danach richte sich auch der zusätzliche Personalbedarf.

„Vierte Gruppe wurde vom Land abgelehnt“

Leobendorfs ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha rechnet mit entsprechenden Kosten, da die Gemeinde den nötigen Platz schaffen muss. Eine Erweiterung am Bildungscampus ist schon geplant. Wie viele neue Gruppen es geben wird, sei noch nicht abschätzbar, denn in den nächsten Monaten werden rund 60 Wohnungen in der Marktgemeinde bezugsfertig.

In Stetten steht die Eröffnung eines Kindergartenzubaus am Programm. „Eigentlich wollte ich ja gleich eine vierte Gruppe, aber das Land hat abgelehnt“, sagt SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert. Die Folge werde sein, „dass wir einen Monat nach der Eröffnung bereits den Spatenstich für den nächsten Zubau haben“.

