Die Tage des Nachtbusses, der am Wochenende zwischen Wien und Stockerau verkehrt, sind gezählt. Die Städte Korneuburg und Stockerau wollen sich das Projekt angesichts sinkender Fahrgastzahlen nicht länger leisten. Das letzte Wort soll im Rahmen einer Kleinregionssitzung fallen.

Das Angebot der öffentlichen Verbindung besteht seit dem Jahr 2007. Der Bus verkehrt in der Nacht auf Samstag sowie auf Sonntag jeweils um 1 Uhr und 3 Uhr früh. Zu Beginn führte er die Nachtschwärmer noch bis zum Schwedenplatz und wieder zurück, seit die U-Bahn in Wien auch in der Nacht fährt, ist Floridsdorf die Endstation. Auf seinem Weg nach Stockerau stoppt der Bus in Langenzersdorf, Bisamberg, Korneuburg, Leobendorf und Spillern.

Pro Bus fahren nur noch sieben Fahrgäste mit

Mit 1. Jänner 2019 soll Schluss sein. Die Fahrgastzahlen sind in den letzten Jahren sukzessive zurückgegangen: 2015 haben noch 1.400 Personen den Bus genutzt, 2017 waren es nur noch 1.053 Fahrgäste. „Durchschnittlich nutzen sieben Leute pro Fahrt den Bus“, führt der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp vor Augen. Mittlerweile würden viele das günstige Angebot der Taxi-Konkurrenz „Uber“ nutzen, so die Begründung, warum die 40.000 Euro Gesamtkosten nicht mehr zu rechtfertigen seien.

Die betroffenen Bürgermeister zeigen Verständnis für die Einstellung und sind sich einig, dass der Fortbestand des Projekts von den beiden Städten abhängt. „Nicht glücklich“ über die Einstellung zeigt sich Leobendorfs Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Sie hofft noch auf eine Alternativlösung. Alternativen fordern auch die Korneuburger Grünen. Stadträtin Elisabeth Kerschbaum macht auch die mangelnde Bewerbung für die Situation verantwortlich.