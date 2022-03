Krieg in der Ukraine: „Flüchtlinge warten in Kälte“

Dass es in Europa Krieg geben würde, hätte vor einer Woche noch kaum jemand für möglich gehalten. Die russische Invasion in die Ukraine und der daraus resultierende Flüchtlingsstrom lässt auch die Menschen im Bezirk nicht kalt. Vor allem jene, die aus der Ukraine stammen und dort noch Verwandte haben, leben in ständiger Sorge.

„Meine Mutter, meine Schwester leben in Kiew. Ich mache mir große Sorgen in der brenzligen Situation in der Ukraine“, sagt Ludmilla Wingelmaier. Die Korneuburger Künstlerin wurde in Kiew geboren. Sie wünscht sich Frieden, nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt. Vielen Ukrainern fehlen derzeit die Worte oder sie haben Angst, überhaupt etwas zu sagen.

Die gebürtige Ukrainerin Tetyana Koller und ihr Lebensgefährte Martin Türinger aus Langenzersdorf haben eine Odyssee hinter sich, um Verwandte von der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen. Kollers Sohn ist wehrpflichtig und muss in der Ukraine bleiben. Vor zwei Wochen hatte sie ihren Sohn aufgefordert, nach Langenzersdorf zu kommen, doch er hatte einen russischen Einmarsch nicht für möglich gehalten. „Jetzt darf er nicht mehr ausreisen“, bedauert sie.

Am Freitagabend ist das Paar mit dem Auto zur polnisch-ukrainischen Grenze aufgebrochen, um dort Verwandte, darunter fünf Kinder abzuholen. „Mittlerweile wird jede Stadt bombardiert“, weiß Koller, „meine Cousine und ihre drei Kinder haben die letzten drei Tage und Nächte in einem Keller verbracht“, schildert sie. An der Grenze begann das lange Warten, denn der Grenzübertritt erwies sich als nicht so einfach wie erwartet. Die ukrainischen Grenzbeamten begründeten die Verzögerung mit einem Cyberangriff, durch den sie die Ausreisenden nicht registrieren konnten. 18 Stunden warteten die Langenzersdorfer bei minus fünf Grad an der Grenze. Was für Martin Türinger auffallend war: „Es waren keine Hilfsorganisationen vor Ort, nur die polnische Polizei und Feuerwehr.“

Dramatische Szenen spielten sich hinter der Grenze ab: Rund 3.000 Personen – lauter Kinder mit ihren Müttern – warteten in der Kälte auf ihre Ausreise . Durch eine 35 Kilometer lange Autokolonne gab es auch für die Familie von Tetyana Koller kein Weiterkommen. „Sie haben 26 Stunden im Auto verbracht und sind dann ausgestiegen, um die letzten 18 Kilometer zu Fuß zu gehen“, erzählt sie. Für die Cousine waren die Ereignisse zu viel. Als sie sich von ihrem Mann, der sie mit dem Auto Richtung Grenze gebracht hatte, verabschieden musste, erlitt sie einen Nervenzusammenbruch.

Die Familie wird vorerst in eine Wohnung in Leobendorf ziehen, die die Tochter von Türinger für die Flüchtenden freigemacht hat. Das Paar ist von der Hilfsbereitschaft in Langenzersdorf und Leobendorf überwältigt. „Alleine aus Langenzersdorf haben sich 135 Unterstützer gemeldet“, erzählt Martin Türinger. Er hatte die Langenzersdorfer über seine Fahrt an die Grenze über das Facebook-Forum auf dem Laufenden gehalten.

Reaktiviert wurde die Plattform „ich helfe jetzt.at“, ursprünglich für die Soforthilfe rund um die Explosion der Wohnhausanlage in Langenzersdorf eingerichtet. Nun schafft man Quartiere für Flüchtlinge. Zunächst haben zwei Frauen aus der Ukraine ein Zimmer bezogen. Unterstützung gibt es dabei vom Verein „Sunlit Actions LE“. Wer helfen will, findet Infos unter www.ichhelfejetzt.at .

Helfen will auch die Stadtgemeinde Korneuburg. Am Wochenende hat Bürgermeister Christian Gepp ukrainischstämmige Bewohner der Stadt ins Rathaus geladen. Ziel war, aus erster Hand zu erfahren, wie konkret der Bevölkerung vor Ort geholfen werden kann. „Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, mit zur Verfügung stehenden Mitteln zielgerichtet Hilfe zu leisten“, so der Bürgermeister.

