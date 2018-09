Die Zahl der Anzeigen ist im ersten Halbjahr 2018 im Bezirk gesunken – und zwar gleich um 9,4 Prozent. Die Halbjahresbilanz der Kriminalitätsstatistik weist heuer 1.678 Anzeigen aus. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1.853, also um 175 mehr.

Dabei hatte das Jahr gar nicht gut begonnen, wie sich Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Andreas Thenner erinnert. Eine Einbruchsserie in den Gemeinden Korneuburg, Bisamberg, Langenzersdorf und Spillern forderte die Polizei. „Die Situation hat sich wieder beruhigt, nachdem wir ein paar Tätergruppen erwischt haben“, erzählt Thenner. Einen Erfolg konnte die Exekutive auch in Ernstbrunn verbuchen, wo sie im Juli einen Diebstahl in einem Landspeis-Container zu klären hatte.

Was die Täter offenbar nicht wussten: dass diese Selbstbedienungsläden videoüberwacht sind. Durch intensive Erhebungen konnte die Polizei schließlich einen 30-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Hollabrunn und seine Freundin ausforschen.

Nicht lange ungeklärt blieb ein Gewaltverbrechen vor einem Korneuburger Lokal diesen Juni: Ein einschlägig vorbestrafter Mann (38) schlug einem 31-Jährigen ohne Grund auf den Kopf und trat anschließend noch auf ihn ein. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. „Der Mann konnte vorerst flüchten, wurde wenig später aber in Wien festgenommen“, freut sich der stellvertretende Bezirkspolizeichef über den raschen Fahndungserfolg.

Besonders erfreulich ist für ihn auch die Klärung einer Einbruchsserie in Firmen. Die Täter trieben in Stockerau, Spillern, Leobendorf, Langenzersdorf und Korneuburg ihr Unwesen und hatten es in erster Linie auf Bargeld und Handys abgesehen. Alleine im Bezirk verübten die Täter, die der Polizei ins Netz gingen, zwölf Einbrüche.

Internet-Kriminalität: Ausbildung für Beamte

Immer öfter werden die Kriminalisten auch mit Internet-Kriminalität konfrontiert. „Aus diesem Grund bilden wir gerade zwei Beamte für diesen Bereich aus“, erläutert Thenner. Oft sind es kleine Betrügereien auf Verkaufsplattformen, Phishing-Mails oder nicht eingehaltene Gewinn-Versprechen, die die Polizisten beschäftigen. „Letzteres kommt aber nur noch sehr selten vor“, weiß er. Auch bei Geschäften, die plötzlich im Ausland abgewickelt werden sollen, sei der Hausverstand gefragt, rät der Polizist.

Zur Vorsicht warnt er, wenn Dienstleistungen direkt vor der Haustüre angeboten werden. Fassadenreinigungen und Dachrinnensanierungen zählen zu den Klassikern. Die Polizei ersucht in solchen Fällen sofort um Meldung der Wahrnehmung. Erst kürzlich wurde ein Fall gemeldet, bei dem die Hausbesitzer sogar das Auto mit französischem Kennzeichen fotografieren konnten. Die vermeintlichen Dienstleister hatten während des Gesprächs ganz offensichtlich das Haus in Augenschein genommen, sodass die Besitzer schließlich die Polizei verständigten.