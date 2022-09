Krise löste Errichtung von Kraftwerk Greifenstein aus

Das Kraftwerk Greifenstein ist vor allem Spaziergängern und Radfahrern als einfache Querungsmöglichkeit der Donau zwischen Spillern und St. Andrä-Wördern bekannt und vertraut. Dabei ist das zweitstärkste Laufkraftwerk in der Donau erst seit 37 Jahren in Betrieb.

Die Energiekrise zu Beginn der 1970er-Jahre führte zu höheren Preisen für die von fossilen Brennstoffen abhängige E-Wirtschaft. Plötzlich begann ein rascher Ausbau der bis dahin als teuer geltenden Wasserkraft. Begonnen wurde mit dem Bau im Jahr 1981. Dabei wurde das Kraftwerk in Trockenbauweise in der Au errichtet. Man nutzte eine in Fließrichtung recht deutliche Linkskurve der Donau aus und kürzte durch eine Sehne ab. Als der Bereich nach den Bauarbeiten geflutet wurde, hatte die Donau im Baubereich ein neues Flussbett bekommen. Der frühere Verlauf wurde zu einem Altarm, der mittlerweile ein belieb- tes Bade- und Erholungsgebiet ist.

455 Meter ist die Staumauer lang. Und auch wenn man es nicht bemerkt: Die Donau wird dadurch auf einer Länge von rund 31 Kilometern aufgestaut. Die beiden Schleusen am rechten Donauufer sind jeweils 230 Meter lang, somit passen Schubverbände problemlos in die Kammern. Es ist immer ein erhebendes Erlebnis, eine Schleusung zu beobachten.

Nicht zu sehen sind die neun Kaplan-Rohrturbinen. Bei einem Durchmesser von sechseinhalb Metern leisten sie jeweils fast 35.000 Kilowatt, dabei drehen sie sich pro Minuten nur rund 94 Mal. Damit das gelingt, stürzt das Donauwasser über zwölf Meter auf die waagerecht eingebauten Turbinen. Jede von ihnen hängt mit einem eigenen Generator zusammen. Diese sind am linken Donauufer im Maschinenhaus untergebracht und liefern die nötige Spannung, um den Strom per Freileitung zum Umspannwerk Bisamberg zu bringen. So können pro Jahr bis zu 1.700 GWh Energie erzeugt werden.

Das Kraftwerk hat neben der Stromerzeugung aber noch eine andere wichtige Funktion: Im Zuge des Kraftwerksbaus wurde ein Bewässerungssystem errichtet, der sogenannte Gießgang. Durch die Donauregulierung hatte sich der nun schneller fließende Strom immer tiefer in sein Bett eingegraben, für die Stockerauer Au bedeutete dies die Gefahr des Austrocknens. Rund 42 Kilometer ist der Gießgang lang, der die Au nun vor der Versteppung bewahrt.

Laut Verbund ist Greifenstein eines der modernsten Kraftwerke im Land. Daher gab es in den letzten Jahren auch nur einmal Bauarbeiten, und auch diese nur im Umfeld des Kraftwerks: 2018 entstand eine neue Fischwanderhilfe. Ein naturnaher Bach hilft den Fischen, die etwa zehn Meter hohe Barriere des Donaukraftwerks zu überwinden. Dazu wurde ein etwa 4,4 Kilometer langes Gerinne in Form eines naturnahen Umgehungsbaches geschaffen.

