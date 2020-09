Matthias Kubat, Grünen-Gemeinderat aus Stockerau, hat seit etwas über einem Monat die Obsorge über Zeid, einen heute 16-jährigen Flüchtling aus Afghanistan. „Im Haus Ibrahim in Stockerau waren 16 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Man hat für sie Paten gesucht“, erzählt Kubat.

Ende 2016 kam Zeid an, einige Monate später begann Kubats Patenschaft: „Das war ein vorsichtiges Kennenlernen, organisiert von der Heimleitung.“ Dabei wurde auch Zeid nach seiner Meinung gefragt. Während sich manche Patenschaften zerschlagen haben, hat diese besonders gut gehalten. „Ich bin meiner Familie dankbar für die Aufnahme von Zeid“, so Kubat.

Der junge Afghane ist sehr sprachbegabt, er sprach schon bei der Ankunft Deutsch und Englisch und geht hier zur Schule. Kubat: „Ich bin der Stadtgemeinde dankbar, dass er das elfte Bildungsjahr ablegen darf.“ Als Berufswunsch gibt Zeid Elektriker an, in der Freizeit macht er viel Sport und hat auch seinen Paten motiviert. „Matthias, du kannst nicht den ganzen Tag am PC sitzen“, hat Kubat gehört. Seitdem gehen sie gemeinsam ins Fitnessstudio.

Kubat bezeichnet das Zusammenleben als ein gegenseitiges Lernen, „wie auch Eltern von Kindern lernen können“. Als Beispiel nennt er die Küche, „die ist jetzt noch mehr multikulti und reicht von Schnitzel über Hamburger bis zu Kabuli Palau – einem afghanischen Reisgericht ähnlich einem Reisfleisch.“

Schwierig war laut Kubat, dass Zeid von einem Heim in ein anderes geschoben wurde und jedes Mal sein soziales Netz verlor. Deshalb hat er Ende Oktober 2019 bei Gericht die Obsorge beantragt. Dann wurde er genau durchleuchtet, wirtschaftlich genauso wie psychisch auf seine Eignung, Kinder zu erziehen. „Man kann einen Burschen ja nicht so einfach in eine Familie setzen.“ Seit 21. August gilt nun die Obsorge, „das ist ein Novum in Niederösterreich“, so Kubat.

Auch wenn Zeid fix zur Familie gehört, etwas ist anders: „Staatliche Unterstützungen wie etwa Kindergeld gibt es bei der Obsorge nicht“, so Kubat.