Mit der Rückkehr zur Normalität sinkt die Nachfrage, die Tiere werden lästig.

„Ich habe pro Woche zwei bis drei Anrufe, dass Hunde abzugeben sind“, sagt Birgit Prohaska, Obfrau des Tierschutzvereins Welpennesterl aus Korneuburg. Oft würden erst fadenscheinige Gründe angegeben, warum der Hund nicht mehr gehalten werden kann, dann komme aber „Ich will nicht mehr“ ganz deutlich hervor. Oft wenden sich Menschen an Prohaska, weil sie sich in der Zeit der Pandemie einen Hund als „Kollegenersatz“ genommen haben. Nun geht die Zeit des Homeoffice zu Ende und die Menschen stehen vor dem Problem, das Tier nicht ins Büro mitnehmen zu können.

Ablehnungen mehrmals pro Woche

Prohaska muss mehrmals pro Woche die Aufnahme von Hunden aus Kapazitätsgründen ablehnen. Zudem betreut sie nur Welpen bis zu einem Alter von zwei Jahren. Den Grund dafür, dass nun Hunde wieder vermehrt im Weg sind, sieht Prohaska auch darin, dass bei der Bewerbung um ein Tier „viel gelogen wird“. Wer einmal abgeblitzt ist, erzähle beim nächsten Tierheim das Blaue vom Himmel.

Das Ergebnis: Der Hund ist nicht artgerecht gehalten und gebärdet sich entsprechend. „Wenn wir einen Aufruf starten, dann geht richtig die Post ab“, freut sich Prohaska dafür über die große Unterstützung durch Spenden.

Dies kann Ruth Klösch, die Katzentant in Langenzersdorf, bestätigen. Sie hat regelmäßige Spender, „ich komme durch“, sagt sie. Das Ende des Homeoffice sei nicht notwendigerweise das Ende der Beziehung Mensch-Katze, so Klösch. Denn wenn zumindest zwei Mäusejäger auf einem Platz sind, können sie miteinander spielen und halten es tagsüber ohne menschliche Zuwendung aus.

Allerdings werden Katzen laut Klösch nicht immer abgegeben, wenn sie unerwünscht sind, sondern einfach ausgesetzt. Die Folge: „Jetzt im Herbst gibt es viele kranke Jungkatzen“, ärgert sich Klösch. Die Nachfrage nach Stubentigern war in den vergangenen Wochen eher bescheiden, „das ist aber in den Sommermonaten normal“, beruhigt die Katzentant.