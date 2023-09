Landeswasserbewerb: Im Zillen-Einer erreichte Karl Lindner Platz vier

Mehrere Zillenbesatzungen aus dem Bezirk Korneuburg gingen bei den 65. NÖ Landeswasserdienst-Leistungsbewerben und dem 48. Bewerb um das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold in Klosterneuburg im Bezirk Tulln im August an den Start.

Beim Bewerb in Gold der „Disziplin Zillenfahren“ nahmen Andreas Effenberger (FF Langenzersdorf) und Karl Lindner (FF Zaina) erfolgreich teil.

Beim Bewerb in Bronze ohne Alterspunkte traten folgende Zillenbesatzungen aus dem Bezirk an: Mergim Januzi mit Andreas Schirxl (FF Spillern), Josef Kortisch mit Dominik Schwarzböck (FF Bisamberg), Andreas Effenberger mit Daniel Haimböck (FF Langenzersdorf/FF Dietersdorf), Mathias Brennestuhl mit Erwin Lorenz (FF Hausleiten/FF Zaina) und Franz Hübl mit Karl Lindner (FF Unterparschenbrunn/FF Zaina)

Beim Bewerb in Bronze mit Alterspunkten trat folgende Zillenbesatzungen aus dem Bezirk an: Harald Kaiser mit Gerhard Kretschy (FF Bisamberg).

Daniel Duffek und Fabian Ullrich konnten das Wasserdienstleistungsabzeichen in Silber erstmals erreichen. Außerdem absolvierten den Bewerb in Silber ohne Alterspunkte: Josef Kortisch mit Dominik Schwarzböck (FF Bisamberg), Daniel Duffek mit Fabian Ullrich (FF Niederhollabrunn), Martin Kogler mit Dominik Kronberger (FF Niederhollabrunn), Reinhard Hübl mit Otto Kirchmayer (FF Unterparschenbrunn), Andreas Effenberger mit Daniel Haimböck (FF Langenzersdorf/FF Dietersdorf), und Franz Hübl mit Karl Lindner (FF Unterparschenbrunn/FF Zaina).

Im Zillen-Einer ohne Alterspunkte wurden 224 Zillen erfolgreich gewertet – darunter waren aus dem Bezirk: Andreas Effenberger (FF Langenzersdorf/78.) und Andreas Schirxl (FF Spillern/141.).

Im Zillen-Einer mit Alterspunkte wurden 68 Zillen erfolgreich gewertet. In dieser Disziplin konnte Karl Lindner von der FF Zaina den vierten Platz erreichen und somit auch bei der Siegerehrung im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg einen Pokal entgegennehmen. Weiters traten aus dem Bezirk in dieser Kategorie an: Josef Kortisch (FF Bisamberg/23.) und Gerhard Kretschy (FF Bisamberg).

Aus dem Bezirk Korneuburg waren auch die FF Stockerau (gemeinsam mit der FF Niederhollabrunn) und die FF Spillern mit ihren Feuerwehrrettungsbooten sowie die FF Langenzersdorf mit dem Arbeitsboot zur Absicherung der Bewerbsstrecke beziehungsweise als Rettungsbootstaffel im Einsatz.