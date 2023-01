Landtagswahl: Einigkeit bei Öffi-Ausbau

Wie steht es um den öffentlichen Verkehr im Bezirk? Und was sagen die Spitzenkandidaten des Bezirks, die sich am 29. Jänner der Wahl für den NÖ Landtag stellen, zur Diskussion über die Bodenversiegelung? Die NÖN fragte nach und bat die Kandidaten aller Parteien um ihre Meinung.

Christian Gepp , Landtagsabgeordneter der ÖVP , betont, dass bereits in der Vergangenheit maßgebliche Entscheidungen in Bezug auf den Ausbau der Öffis gefallen sind: „Beispielsweise haben wir die Taktverdichtung in Richtung Stockerau vorangetrieben. Das ISTmobil ist bis 2023 fix, und wir versuchen, mit den Gemeinden eine Lösung bis 2024 zu finden.“ In den nächsten zehn Jahren werde sich im Verkehr sicherlich viel verändern, ist Gepp überzeugt. Er rechnet damit, dass bis 2033 rund 1.500 neue Arbeitsplätze im Bezirk entstehen. Die Menschen müssten dann nicht mehr pendeln, sondern könnten mit dem Rad oder dem E-Scooter fahren.

„Mittelmaß“ ist für Gepp das Schlagwort, wenn es um das Thema Bodenversiegelung geht. „Arbeitsplätze und Betriebe sind wichtig für die Region“, erinnert er.

Martin Peterl, Spitzenkandidat der SPÖ, sieht Defizite im öffentlichen Verkehr: „Da muss noch viel getan werden, damit der öffentliche Verkehr eine echte Alternative zum Auto wird.“ Ihm sind die Querverbindungen zwischen den Ortschaften zu den Verkehrsknotenpunkten im Bezirk besonders wichtig. Für die Stadt Korneuburg wünscht er sich sechs bis acht Buslinien, die im Zehn- bis 15-Minuten-Takt verkehren. Peterl spricht nicht von „Bodenversiegelung“, sondern von „Bauwahn“. Man müsse vorsichtig mit den Ressourcen umgehen und die Rahmenbedingungen bei der Widmung ändern. Die SPÖ schlägt zum Beispiel die Widmungskategorie „gemeinnütziger Wohnbau“ vor.

Hubert Keyl , Spitzenkandidat der FPÖ , möchte bestehende Strukturen ausbauen: 80 Prozent der Arbeitnehmer würden auspendeln, „deshalb muss auch der Personenverkehr durch die Regiobahn aufs Tapet“, fordert er die Reaktivierung der Bahnverbindung zwischen Korneuburg und Ernstbrunn. Die FPÖ will darüber hinaus einen Hauptstadt-Express von Floridsdorf nach St. Pölten mit Stopps in Korneuburg, Stockerau, Tulln und Tullnerfeld.

Was die Bodenversiegelung im Bezirk betrifft, ortet der FPÖ-Kandidat „ein großes Problem“. Seine Lösungsvorschläge: Ortskerne durch Fördermodelle beleben, Nahversorger im Zentrum errichten. Den Hebel dazu sieht er in der Bauordnung: „Weg von den Bürgermeistern, hin zur Bezirksebene.“

Dietmar Pfeiler , Spitzenkandidat der Grünen , fordert angesichts der Klima- und Energiekrise eine Mobilitätswende, „damit wir auch weiterhin Schule und Arbeitsort erreichen und unsere Liebsten treffen können“. Seine Vision ist ein 15-Minuten-Takt der S3 von Korneuburg nach Stockerau mit guten weiteren Anschlüssen.

Die aktuelle Diskussion rund um die Standortverlegung des XXXLutz-Lagers von Stockerau nach Höbersdorf sieht er als Beispiel für Bodenverbrauch: „Über Jahre hinweg wurde Gewerbeförderung aus Steuergeldern gewährt. Nach Auslaufen zieht XXXLutz in die Nachbargemeinde und baut wieder auf hochwertigen Ackerböden.“ Um leer stehende Wohnungen wieder auf den Markt zu bringen, fordern die Grünen eine Leerstandsabgabe.

Kathrin Kaindl , Spitzenkandidatin der NEOS , bemerkt vor allem in der „Letzten Meile“ und zu späterer Stunde Defizite im öffentlichen Verkehr. „Wenn der letzte Bus von Korneuburg nach Obergänserndorf um 19.12 Uhr fährt, geht sich ein längerer Arbeitstag oder ein Treffen nicht mehr ohne Auto aus“, zeigt sich Kaindl über den Nachtverkehr enttäuscht. Es brauche ein klares Bekenntnis zum Öffi-Ausbau, die NEOS fordern daher ein U26-Klimaticket um einen Euro pro Tag für die gesamte Ostregion.

Was das Bauen betrifft, ist für Kaindl klar: „Die Kompetenz für Widmungen gehört auf Landesebene angesiedelt.“ Bei Gewerbegebieten und Abfallzentrum wünscht sie sich Kooperationen über die Gemeindegrenzen hinweg.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.