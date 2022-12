Leader: Vier Millionen Euro für Bezirksprojekte

Werbung

„LEADER“ - das ist der sperrige Begriff für ein EU-Förderprogramm, das jede Periode Millionen an Euro in den Bezirk spült. Voraussetzung ist, dass die eingereichten Projekte zu den Themenfeldern der Region passen und das Ziel haben, Lebensqualität, Wirtschaftskraft, Umweltschutz und das soziale Miteinander zu verbessern. Die Projekte werden mit bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten aus dem EU-Geldtopf gefördert.

Die aktuelle Förderperiode hat 2014 begonnen und läuft nach zwei Übergangsjahren nun aus. Das LEADER-Team rund um Geschäftsführer Günther Laister und Projektmanagerin Sonja Eder hat sich mit einem umfassenden Strategiepapier für eine weitere Periode beworben. „Die Präsentation in St. Pölten ist gut gelaufen“, ist Laister guter Dinge.

90 Projekte mit Gesamtkosten von 6,5 Mio. Euro und einem Fördervolumen von rund vier Mio. Euro wurden in der auslaufenden Förderperiode eingereicht. Projektträger sind neben der LEADER-Region, Gemeinden, Vereine, Privatpersonen, Firmen, aber auch der Weinviertel Tourismus.

Laister: „LEADER ist bei Menschen angekommen“

Zu den bekanntesten Projekten, die einen finanziellen Zuschuss bekommen haben, zählen der Weinwanderweg „Der Weg zum Wein“ in Hagenbrunn, der barocke Christkindlmarkt in Stockerau oder der Venusgarten in Langenzersdorf. Projektträger müssen die Kosten zu 100 Prozent vorstrecken und dürfen dann je nach Projekt auf eine 30- bis 70-prozentige Förderung hoffen.

Laister zieht eine positive Bilanz der letzten sechs Jahre: „LEADER ist bei den Menschen angekommen“, ist er überzeugt, „wir schaffen es, das Fördervolumen auszuschöpfen, sind sogar leicht überbucht.“

Der aktuellen Bewerbung ist ein breiter Prozess vorausgegangen: Es gab eine Bevölkerungsbefragung, Workshops in jeder Gemeinde und Interviews mit Stakeholdern. „Ziel war es herauszufinden, was in der Region gewünscht ist“, erklärt der Geschäftsführer. Die ursprünglichen Themen rund um Ausflugstourismus und Mobilität wurden erweitert. Die Belebung der Ortskerne und eine aktive Jugend sollen in den nächsten sechs Jahren eine größere Rolle spielen. Als 18. Bezirksgemeinde wird auch Gerasdorf künftig mit dabei sein.

Ohne Polster geht’s nicht

