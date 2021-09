Bei den EuroSkills, den „olympischen Spielen der Lehrlinge“, die am vergangenen Wochenende in Graz stattgefunden haben, war Julian Wissmann aus Korneuburg dabei. Der 25-Jährige hat seine Lehre als Mechatroniker vor etwas über einem Jahr abgeschlossen – seine zweite, denn auch beim Bund hat er einen Beruf erlernt. „Ich habe aber gewusst, dass mich die Technik fasziniert“, erklärt Wissmann. Das soll so bleiben – den Lehrberuf sieht er als Vorstufe zu einem Technikstudium.

Im Hotel Dreikönigshof in Stockerau haben Vanessa Möslinger und David Ferchländer im Frühjahr die Lehre als Restaurantfachkraft abgeschlossen. Beide sehen dies als die richtige Berufswahl und haben schon das nächste Ziel: auf Saison gehen, wenn es möglich ist. Ferchländer zieht es nach England, um dann wieder zum Dreikönigshof zurückzukehren, Möslinger will auch in der Branche bleiben, hadert aber damit, dass sie nicht „Lehre mit Matura“ gemacht hat.

Ihre Lehre als Restaurantfachfrau hat Anna Teufelhart mit ausgezeichnetem Erfolg bei der Familie Doppler in Sierndorf abgeschlossen. Da der Betrieb aber für immer seine Tore schloss, musste sie sich einen anderen Job suchen. „Durch einen Zufall“ fand sie in Sierndorf bei Franz Mahrer in seinem Nah&Frisch-Kaufhaus einen Arbeitsplatz. Allerdings will die 21 Jährige aus Unterhautzental wieder zurück in ihren erlernten Beruf, „wenn die Zeiten im Gastgewerbe wieder sicherer sind“.

Moll-Motor bereits 100 Lehrlinge ausgebildet

„Wir haben uns gesucht und gefunden“, beschreibt Michael Kreimer sein Verhältnis zu seinem Arbeitgeber Moll-Motor in Stockerau. Man empfahl ihm den Betrieb zum „Schnuppern“. Rund 100 Lehrlinge hat das Unternehmen bereits ausgebildet. Kreimer war technisch interessiert, 2009 begann er seine Lehre in der Sparte Mechatronik-Elektromaschinenbau.

2015 legte der 27-Jährige die Meisterprüfung ab, die Berufsreifeprüfung folgte. Mittlerweile ist Kreimer Abteilungsleiter, er will seine Abteilung „weiter ausbauen“ und ihr treu bleiben: „Ich sehe mich auch in Zukunft bei Moll-Motor in führender Position“, ist der Stockerauer glücklich mit seiner Berufswahl.

Als Bezirksstellenobmann der WKÖ sorgt sich Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich um den Lehrlingsnachwuchs, in seinem Modegeschäft bildet er auch aus. Minnich erklärt: „Mit einer abgeschlossenen Lehre hat man heute beste Chancen.“ Für seinen Betrieb sucht er auch: „Wir wären glücklich, wenn sich ein Lehrling findet.“