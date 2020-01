Sie holt insgesamt neun Mandate und damit um zwei mehr als bei den Wahlen 2015. Damit sichert sich die ÖVP seit 1990 erstmals wieder die Mehrheit und wird voraussichtlich mit Sabine Hopf die neue Bürgermeisterin stellen. Die BGL hält ihre acht Mandate, FPÖ und SPÖ verlieren jeweils einen Sitz und haben damit jeweils nur noch ein Mandat.

In Niederhollabrunn konnte sich ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek mit zwölf Mandaten – drei mehr als 2015 - die Absolute sichern. Die Liste Schachel verliert zwei Mandate und hält nunmehr drei Sitze, die SPÖ hält ihre vier Mandate und die FPÖ verliert ihren Sitz im Gemeindeparlament. Ebenfalls drei Mandate mehr holt die ÖVP um Rußbachs Bürgermeister Hermann Pöschl. Nachdem FPÖ, Grüne und UBL mit jeweils einem Mandat heuer nicht mehr kandidiert haben, wandern alle drei Sitze zur ÖVP, die damit 15 Mandate im Gemeinderat besetzt. Die SPÖ kann ihre vier Mandate beibehalten, stellt jedoch nur drei Kandidaten, wodurch ein Sitz unbesetzt bleibt.

In Großmugl holt das Team um Karl Lehner weitere zwei Mandate und damit 16 Sitze für die neue Legislaturperiode. Die Liste PROMUGL, die sich aus der Bürgerliste UBL und der SPÖ gebildet hat, erreicht drei Mandate; bisher hatte die Opposition fünf Sitze. In Hausleiten gewinnt die ÖVP einen Sitz dazu, was 15 Mandate ergibt. Die FPÖ verliert ihren Sitz, die SPÖ hält ihre bisherigen drei Mandate, die Bürgerliste bleibt ebenfalls bei ihrem bisherigen Mandatsstand von fünf Sitzen.

In Stetteldorf konnte hingegen die SPÖ für eine Überraschung sorgen: Dort büßte die ÖVP drei ihrer 15 Mandate ein, die SPÖ konnte so von vier auf sieben Mandate aufstocken. Auch in Stetten wurde die SPÖ bestätigt: Sie hält ihre zwölf Mandate und damit den Bürgermeistersessel, ebenso wie die ÖVP ihre sieben Sitze. In Enzersfeld sichern sich die Roten ein weiteres Mandat, das durch den Rückzug der FPÖ frei geworden war. Die ÖVP hält dort ihre zwölf Sitze.

Nur wenige Verschiebungen gab es in Spillern: Dort hat die SPÖ mit 13 Mandaten weiterhin die Nase vorne. Die ÖVP hält ihre fünf Mandate, die Grüne gewinnen ein Mandat, wohingegen die FPÖ einen Sitz verliert. In Sierndorf bleibt die ÖVP mit weiterhin 14 Mandaten die stimmenstärkste Partei. Die BGS gewinnt mit vier Sitzen ein Mandat dazu, die SPÖ verliert einen Sitz und hat damit nur noch ein Mandat im Gemeinderat. Grüne und FPÖ halten ihre jeweils zwei Mandate.

Besonders erfolgreich verliefen für die Grünen die Wahlen in Großrußbach: Beim ersten Antritt konnten sie auf Anhieb vier Mandate holen. Verluste gibt es dafür bei der SPÖ und der FPÖ: Die Blauen verlieren ihre beiden Sitze, die SPÖ erhält anstatt drei nur noch ein Mandat. Die ÖVP hingegen bleibt bei ihren 16 Mandaten.

Ebenfalls dazugewinnen konnten die Grünen in Leobendorf; dort erhielten sie ein Mandat mehr und besetzt damit vier Sitze im Gemeinderat. Die SPÖ verliert ein Mandat und hält nur noch vier Sitze, die Liste Kreuzenstein verliert zwei Mandate und wird nur noch einen Gemeinderat stellen. Die FPÖ hält ihr Mandat von den Wahlen 2015. Bestätigt sieht sich hier auch die ÖVP, die zwei Sitze zulegt und damit 15 Mandate stellt.

In Harmannsdorf-Rückersdorf bleibt die ÖVP bei ihren zwölf Mandaten, auch die 7-OBL hält ihre zwei Sitze. Die SPÖ verliert ein Mandat und hat in der neuen Legislaturperiode fünf Sitze. Die Grünen stocken von einem Mandat auf zwei auf, die Blauen holen sich zwei Sitze im Gemeinderat, was einen Verlust von zwei Mandaten bedeutet.

Freude gibt es auch bei der ÖVP Ernstbrunn: Sie gewinnt zwei Mandate und hat damit 19 Sitze. Die SPÖ verliert ein Mandat und hat nunmehr einen Sitz, die Grünen halten ihr Mandat. Die neue Liste UNS, die sich aus der ehemaligen SPÖ und der früheren FPÖ (bisher drei Mandate) zusammensetzt, holt zwei Sitze.

Verluste muss hingegen die ÖVP Bisamberg einstecken: Sie verliert drei Mandate und stellt damit 15 Gemeinderäte. Die NEOS legen dort zu und holen zwei weitere Mandate, was drei Sitzen entspricht. Auch die Grüne bauen aus und besetzen anstatt zwei nun drei Mandate. Die SPÖ hält ihre bisherigen vier Sitze.

Mit Spannung erwartet wurden die Ergebnisse der Bezirkshauptstadt: Die ÖVP Korneuburg kann ihre 22 Mandate halten. Auch die Mandate der SPÖ (neun Mandate) und der Grünen (vier Mandate) bleiben stabil. Die NEOS schaffen mit einem Mandat den Sprung in den Gemeinderat, die FPÖ verliert ein Mandat und hat damit nur noch einen Sitz.

Auch in Gerasdorf muss die FPÖ Verluste einstecken: Sie verliert ein Mandat und stellt damit nur noch sechs Gemeinderäte. Die Liste DU verliert ihre beiden Sitze im Gemeinderat. Auch die SPÖ büßt ein Mandat ein und hält in der neuen Legislaturperiode demnach 15 Sitze. GRÜFO gewinnt ein Mandat und hat damit drei Sitze, die NEOS schaffen es mit einem Sitz ins Gemeindeparlament. Das größte Wachstum gelingt mit zwei Mandaten der ÖVP, die damit zwölf Gemeinderäte stellt.

In Langenzersdorf verliert die ÖVP zwei ihrer bisher 21 Mandate und ist damit mit 19 Mandataren im Gemeinderat vertreten. Auch die SPÖ und die FPÖ büßen Sitze ein: Die Roten verlieren ein Mandat und haben damit noch drei Gemeinderäte, die Blauen haben nach dem Verlust von einem Mandat nur noch einen Sitz zur Verfügung. Ein Mandat gewinnen die Grünen, die nun sieben Mandate haben. Klare Wahlsieger sind die NEOS, die beim ersten Antreten drei Mandate holen.

In Hagenbrunn gehen die Grünen gestärkt aus den Wahlen hervor: Sie können sich zwei zusätzliche Mandate sichern und haben nun vier Sitze im Gemeinderat. Eine Verschiebung, die auf Kosten der ÖVP geht; sie hat mit 14 Mandaten zwei Sitze eingebüßt. Die SPÖ kann ihre drei Mandate halten.

