Es ist soweit: Nach dem harten Lockdown durften mit Montag, 7. Dezember, der Handel und auch der Dienstleistungssektor wieder aufsperren. Die NÖN sprach mit Geschäftsleuten aus der Umgebung, wie es ihnen die letzten Wochen erging und was sie sich von der Vorweihnachtszeit in diesem schwierigen Corona-Jahr erhoffen.

Anja Lauermann, Inhaberin eines Damenmodengeschäfts in Stockerau, erzählt: „Nach der ersten Woche im Lockdown ist mir schon die Decke auf den Kopf gefallen. Mein Geschäft, meine Kundinnen und meine Arbeit haben mir sehr gefehlt. Aber ich habe die Zeit nutzen können, um neue Ideen für meine kommenden Kollektionen zu sammeln.“ Ihr Onlineshop werde zwar angenommen, viele ihrer Kundinnen kommen laut Lauermann aber doch lieber ins Geschäft und gustieren und probieren vor Ort.

Mit ihrem Shop nimmt sie auch beim Stockerauer Adventkalender teil, bei dem sie ab 11.12. ihren Kundinnen eine Aktion bietet: „Pay as you wish“. Bei ausgewählten Stücken sollen die Leute so viel zahlen können, wie sie wollen bzw. was es ihnen wert ist. „Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächsten Wochen und hoffe natürlich sehr, dass viele Kunden den Weg zu mir finden“, so Lauermann.

Beim zweiten Mal ist die Fassungslosigkeit nicht mehr ganz so groß."Patrizia Genner, Modeboutique Genner Style & Fashion Korneuburg

Patrizia Genner, Inhaberin der Modeboutique Genner Style & Fashion in Korneuburg, erklärt, grundsätzlich mit dem zweiten Lockdown gerechnet zu haben. „Beim zweiten Mal ist die Fassungslosigkeit nicht mehr ganz so groß. Wir haben via Facebook, Newsletter und Website unsere Kunden weiter modisch versorgen können. Einen Onlineshop haben wir aus Überzeugung nicht, weil unsere Stärke in der persönlichen Beratung liegt.“ In den letzten Tagen wurde die Boutique für die Öffnung fein herausgeputzt. „Für unsere Kundinnen haben wir spezielle Adventzuckerl vorbereitet, um dem Christkind beim Sparen zu helfen. Wir freuen uns schon, unsere Kunden wieder sehen zu können, und natürlich auch auf viele Einkäufe“, so Genner.

Auch im Elektrofachgeschäft Audio Exklusiv in Stockerau erkundigte sich die NÖN bei Geschäftsführer Martin Putschögl. Dieser berichtete: „Unsere Mitarbeiter waren während des Lockdowns in Kurzarbeit. Beim Online-Shop, der über unseren Partner EP läuft, war nicht viel los.“ Die erste Woche im Lockdown sei relativ ruhig gewesen.

Auch die Stockerauer Designerin Anja Lauermann konnte ihr Geschäft am Montag wieder öffnen. privat

Dann habe sich die Lage verbessert: „Viele unserer Stammkunden haben sich gemeldet, da wir auch Lieferservice anbieten.“ Einzuschätzen, wie die kommenden Wochen laufen werden, sei laut Putschögl schwierig, denn das Geschäft lebe hauptsächlich von großen Elektrogeräten. „Das Sortiment Computer und Spiele, die als Weihnachtsgeschenke recht beliebt sind, gibt es bei uns eigentlich nicht. Unsere Kundschaft besteht eher aus der Altersgruppe 50+, die unseren Service sehr zu schätzen weiß“, so Putschögl.

Geschäftsführer Karl Riebel, der sechs Friseursalons im Bezirk führt, berichtet: „Unsere Geschäfte waren während des Lockdowns geschlossen. Von unseren 27 Mitarbeitern war aber keiner in Kurzarbeit, sondern alle wurden trotzdem wie üblich weiterbezahlt.“ Die kommenden Wochen versucht der Geschäftsführer eher pragmatisch zu sehen. Was die Hygienevorschriften angeht, sei man auf jeden Fall gut vorbereitet, um genügend Sicherheit garantieren zu können, so Riebel.

Funda Caglar, Center Managerin des G3 Shopping Resorts, erklärt: „Die letzten Wochen waren moderat, lediglich Nahversorgung konnte in Anspruch genommen werden.“ Da das G3 ebenerdig und die Nahversorgung gebündelt ist, konnten zwei Drittel des Centers unkompliziert abgesperrt werden. Es wurden außerdem Sonderöffnungszeiten eingeführt (bis 19 Uhr), um die Kundenströme zu entzerren. „Wir erhoffen uns natürlich, dass unsere Shoppartner ein gutes Weihnachtsgeschäft erzielen und unsere Kunden ein gemütliches Ambiente in unserem Center vorfinden.“