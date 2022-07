Mangel an Spielern und Funktionären

Werbung

Die Funktionärskrise im Fußball gibt es natürlich auch im Bezirk Korneuburg, genauso groß ist aber auch der Mangel an Spielern. Das bestätigt der Fall USV Klement: 2021 zog man sich notgedrungen vom Spielbetrieb zurück, eine Rückkehr scheint aktuell nicht in Sicht. Und das liegt sicher nicht daran, dass es kein aktives Vereinsleben gibt.

Neben Obmann Thomas Laab gibt es eine engagierte Funktionärsriege, wie sie im Buche steht, nur fehlen da die Kicker. Viele von ihnen sind zu benachbarten Vereinen wie Ernstbrunn oder Niederleis abgewandert. Den Verein gibt es trotzdem noch immer. Die Kameradschaft hat immer gepasst, erst kürzlich wurde der neue Vorstand gewählt und die Klementer sind sich einig, dass der Platz und Kabinen- bzw. Kantinentrakt für kleine Veranstaltungen erhalten bleiben.

Solange Geld da ist, besteht Verein weiter

Solange die Vereinskasse das alles verträgt, wird es den Verein geben, auch weil Klement mit kleinen Festl’n immer zum gesellschaftlichen Leben im Ort und in der Region Leiserberge beigetragen hat. Erst vor zwei Jahren wurde ein gut ausgestatteter Küchenwagen gebaut, den der Verein auch gerne vermietet. Der hat sich beim Feuerwehrfest der Klementer Feuerwehr und bei auswärtigen Vereinen schon sehr bewährt. Andererseits wartet eine heimische Firma schon auf den Sportplatz, um dort am südlichen Teil eine Halle zu bauen.

Obmann Laab hadert mit dem Schicksal: „Eine schöne Anlage, für unsere Bedürfnisse ausreichend, die Kabinen haben wir erst saniert“, ist er gar nicht glücklich mit der derzei tigen Lage, woran auch Corona nicht unschuldig ist. Vorigen Sonntag beim Lokalaugenschein konnte sich die NÖN überzeugen: ein herrlich gepflegter, frisch gemähter Rasen, Flutlichtanlage, ein Kinderspielplatz neben den Kabinen hinter den Zuschauerbänken. „Alles da, da, da“, könnte man singen … nur keine Mannschaft.

Keine 15 Kilometer entfernt gibt es ein Beispiel für einen florierenden Verein, der auch in Sachen Spieleranzahl keine Probleme hat – die Rede ist von der USVG Großrußbach. Neben den Herren, frisch gebackene 2.-Klasse-Meister, gibt es eine Landesliga-Damenmannschaft und zahlreiche Nachwuchsteams. Auch der Zusammenhalt passt, so helfen die Frauen bei den Herren aus – und umgekehrt. Auch abseits des Fußballplatzes wird Teambuilding betrieben, so gab es im vergangenen Winter eine Lauf-Challenge, bei der fast alle Großrußbacher mitmachten. Außerdem ist die Infrastruktur schon längst 1.-Klasse-reif. Die Anlage ist ein echtes „Schmuckkästchen“, wobei vor allem das engagierte Funktionärsteam rund um Obmann Helmut Rötzer meistens selbst Hand anlegt.

Für Rötzer ist dieser große Zusammenhalt übrigens auch ein Grund für den Erfolg: „Für mich kann ein kleiner Verein, wie es auch Großrußbach ist, nur so existieren.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.