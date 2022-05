Matura 2022: „Mathe“ war ein Ausreißer

Werbung

Heuer wird die Matura – nach einer Corona-bedingten Unterbrechung – wieder auch mündlich abgehalten. Dies war umstritten, Schülervertreter waren dagegen. Den schriftlichen Teil haben die Maturanten schon hinter sich. Die NÖN hat nachgefragt, wie der erste Teil gelaufen ist.

Im Gymnasium Stockerau sind 66 Kandidaten angetreten. Die Ergebnisse fielen laut Direktorin Claudia Reinsperger unterschiedlich aus, in einer Klasse war etwa „Befriedigend“ die schlechteste Note. „Die Schüler waren gut vorbereitet und begleitet“, erklärt Reinsperger.

Die mündliche Matura war laut der Direktorin in der Vorbereitungszeit kein großes Thema. „Es ist eher positiv, dass die Kandidaten ihr Wissen vor einer Kommission darlegen können“, ist sie überzeugt.

„Im Grunde sind wir bei den schriftlichen Arbeiten im Erwartungsbereich“, sagt Hartwin Eichberger, Direktor des Gymnasiums Korneuburg. Einige der 40 Kandidaten müssen sich diese Woche einer Kompensationsprüfung stellen, bevor der mündliche Teil beginnt. Glücklich ist Eichberger, dass das Schuljahr „ganz normal“ bestritten wurde. Jetzt ist er „froh, dass sich die Maturanten beweisen dürfen“.

86 Kandidaten sind in der HAK Korneuburg angetreten. Geändert hat sich im Ablauf nichts, „mündlich wird es sein wie damals“, sagt Direktorin Gerlinde Tatzber. Bei der Vorbereitung gab es das Angebot von Zusatzförderungen.

Die Ergebnisse in den Sprachfächern und im Schwerpunkt Betriebswirtschaftliche Fachklausur waren ähnlich wie in früheren Jahren. Ein Ausreißer ist allerdings Mathematik mit rund zehn Prozent „Nicht genügend“. Half die Jahresnote nicht, muss diese Woche die Kompensationsprüfung geschafft werden. Die „Mündliche“ wird an zwei Tagen abgehalten. Tatzber ist froh, „dass die Kandidaten jetzt wieder mündlich ihr Wissen unter Beweis stellen können.“

Laut der Obfrau des Elternvereins am Gymnasium Korneuburg Simone Wastl ist die schriftliche Matura recht gut verlaufen. Bei den vorwissenschaftlichen Arbeiten „hat es einige ganz tolle Sachen gegeben“, sagt sie. Die Maturavorbereitung war sehr gut, ebenso die Unterstützung durch die Lehrer für den mündlichen Teil. Kritisiert wurde aber, dass die Termine für das mündliche Antreten erst spät bekannt gegeben wurden.

„Ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird“, sagt der Schulsprecher der BHAK Korneuburg Aragon Bostanci im Hinblick auf die mündliche Matura. Die Vorbereitungsstunden wurden ganz normal abgehalten, und für viele Kandidaten sei es einfacher, ihr Wissen mündlich weiterzugeben, als in schriftlicher Form.

