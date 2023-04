Matura 2023: Direktoren zuversichtlich, dass Schüler gut abschneiden

Am 3. Mai geht es mit der Matura los. Heuer müssen wieder alle Kandidaten mündlich antreten. Ihre Schüler sieht die Direktorin des Gymnasiums Stockerau, Claudia Reinsperger, bestens auf die Matura vorbereitet. Natürlich habe es durch Corona Lücken im vorgetragenen Stoff gegeben, diese seien aber geschlossen worden. „Wir haben da etwa bei Mathematik auch mit Förderstunden geholfen.“

Allerdings sei laut Reinsperger „Corona nicht sang- und klanglos vorübergegangen“. So mancher Schüler habe psychische Probleme entwickelt, die sich auch auf die schulische Leistung auswirken. „Gemeinsam mit dem Elternverein haben wir zusätzliche Stunden bei Schulpsychologen finanzieren können“, erklärt die Direktorin. Dieses Angebot sei sehr gut angenommen worden.

Im Vorfeld der Matura ist Reinsperger sehr zuversichtlich hinsichtlich des Abschneidens der Kandidaten. „Bei den Abschlussnoten gab es viele sehr gute Noten“, sagt sie.

Jahresnote als „Sicherheitsnetz“

Neben dem schriftlichen Teil der Zentralmatura müssen nun wieder alle Kandidaten mündlich antreten. Da sieht Reinsperger kein Problem: „Die Fächer, in denen die Maturanten mündlich antreten, haben sie sich selbst nach ihren Interessen ausgewählt.“ Positiv sei, dass die Jahresnote weiterhin in das Ergebnis der mündlichen Prüfung miteinbezogen wird. Dies biete etwas Sicherheit, falls ein Kandidat einen schlechten Tag erwischt.

Hartwin Eichberger, Direktor des Gymnasiums Korneuburg, macht sich wegen eines schlechten Abschneidens keine Sorgen: „Ich denke, dass die Matura erfolgreich sein kann.“ Corona-Nachwirkungen bei Schülern beobachtet auch er – in unterschiedlich starker Ausprägung. Vor allem auf sozialer Ebene gebe es Defizite.

Was das Abschneiden der Kandidaten betrifft, erwarte ich mir keine sonderlich anderen Ergebnisse als früher Hartwin Eichberger, Direktor des Gymnasiums Korneuburg

Dass jetzt alle mündlich antreten müssen, ist laut Eichberger nicht problematisch. Er erinnert daran, dass schon im Vorjahr das Antreten mit reduzierten Themenbereichen üblich war, „das war schon eine normale Matura“, sagt er. „Was das Abschneiden der Kandidaten betrifft, erwarte ich mir keine sonderlich anderen Ergebnisse als früher“, prognostiziert er.

Diese Meinung teilt Gerlinde Tatzber, Direktorin der HAK Korneuburg: „Ich bin guter Dinge.“ Den Stoff habe man auch durch Zusatzstunden aufgeholt. Die Einberechnung der Jahresnote ist für sie ein Sicherheitsnetz, aber „wer eine gute Note will, muss mündlich schon etwas mehr leisten“.

Bei Vertretern der Elternvereine ist man mit der Vorbereitung auf die Reifeprüfung zufrieden. „Ich habe bis jetzt keine Beanstandung von Elternseite gehört“, sagt Monika Unterholzner, zuständig fürs Gymnasium Stockerau. Die Lücken aus der Zeit von Home-Schooling und Distance-Learning scheinen behoben zu sein. „Man hat sich sehr bemüht, den Stoff wieder aufzuholen.“

Toller Einsatz der Schule, es hat immer alles super funktioniert Simone Wastl, Obfrau des Elternvereins am Gymnasium Korneuburg

Sogar zusätzliche Unterrichtsstunden habe es gegeben, um die Kandidaten auf die Matura vorzubereiten. Simone Wastl, Obfrau des Elternvereins am Gymnasium Korneuburg, bestätigt den „tollen Einsatz der Schule, es hat immer alles super funktioniert“. Allerdings kritisiert sie, dass gerade heuer die Matura umgestellt wurde, denn es treten jene Schüler an, „die gerade in der Oberstufe waren, als ihnen wegen Corona der Boden unter den Füßen weggezogen wurde“.

Distance-Learning und das Fehlen der sozialen Kontakte hätten das Lernen und das Aufholen des Stoffs erschwert. Die Schüler seien psychisch unter Druck gestanden. „Man hätte noch ein Jahr warten sollen“, ist Wastl überzeugt. Dass die Jahresabschlussnote in die mündliche Matura einbezogen wird, hätte laut Wastl auch ohne Corona schon vor Jahren eingeführt werden sollen.

Man muss bedenken, dass HAK-Maturanten ja schon fast erwachsen sind, da ist man als Elternteil eher nur der Versorger Sabine Berto, Elternvertreterin der HAK Korneuburg

Entspannt sieht Sabine Berto, Elternvertreterin der HAK Korneuburg, die bevorstehende Matura. „Man muss bedenken, dass HAK-Maturanten ja schon fast 20 Jahre alt und erwachsen sind, da ist man als Elternteil eher nur der Versorger“, sagt sie. Dies habe sie auch bei ihrer Tochter bemerkt, die heuer an der AHS maturiert. „Sie beschwert sich nicht, arbeitet selbstständig seit der zweiten Klasse“, berichtet sie. Natürlich gebe es aber auch Kandidaten, die von ihren Eltern beim Lernen und Recherchieren unterstützt werden müssen.

Berto sieht soweit keine Probleme bei der heurigen Matura. Grundsätzlich „prima“ findet sie, dass das Abschlusszeugnis als „Relikt“ der Pandemie in die Maturanote miteinbezogen wird.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.