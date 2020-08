Die gute Struktur, die Verkehrsanbindung und die Nähe zu Wien nennt der Chef des AMS Korneuburg, Manfred Nowak, Gründe für das recht gute Abschneiden. Auffallend: Die Zahl der im Bezirk unselbstständig Beschäftigten um 386 gesunken, die Zahl der Arbeitslosen, die im Bezirk wohnen und Auspendler sind ist um 836 gestiegen.

AMS NÖ Gasberger

Nach dem Höchststand im April mit 3.895 Arbeitslosen, was ein Plus von rund 50 Prozent zum Vorjahr bedeutet, waren es im Sommer nur noch 3.122oder rund 30 Prozent mehr, so Nowak. Die weitere Entwicklung werde auch davon abhängen, wie sich Corona weiter auswirkt. Gewinner in der Coronakrise war anhand der Arbeitslosenzahlen der Handel durch die Hamsterkäufe, eindeutiger Verlierer war das Gastgewerbe.

Nowak: "Steigender Konsum wäre hilfreich"

Mittlerweile steigen laut Nowak beim AMS allerdings Anfragen, wie es nach der Kurzarbeit mit der Behaltepflicht aussieht. „Hilfreich zurück zur Normalität wäre wohl ein steigender Konsum“, so Nowak.

Hart getroffen vom Lockdown wurde die Gastronomie. „Die meisten Betriebe haben die Mitarbeiter freigestellt weil niemand wusste, wie lange es dauern wir“, so Gastro-Bezirksvertrauensmann Gerhard Knobl. Kündigungen erfolgten aber meist mit einer Wiedereinstellungsgarantie. Bei Betrieben, die nicht mehr aufgesperrt haben, hätten die Wirte entweder schon damit geliebäugelt, dass sie zusperren, oder sie waren schon wirtschaftlich schwer angeschlagen, schätzt Knobl.

„Mittlerweile hat sich die Gastro-Branche wieder auf etwa 80 bis 90 Prozent des Vorjahres erholt“, so Knobl. Allerdings gibt es große Unterschiede: Besonders sehr „einfache“ Betriebe haben Einbußen von 30 und mehr Prozent. Problematisch ist laut Knobl auch das Fehlen von Veranstaltungen. In seinem Unternehmen fehlt dadurch etwa ein Drittel des Umsatzes.

Wichtig ist sei nun, den Gästen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, indem alle Corona-Maßnahmen eingehalten werden. „Bei großer Angstmache bleibe die Gäste aus“, weiß Knobl. Anderseits gelte: „Je mehr man sich bemüht, umso mehr Vertrauen haben die Gäste. Es will ja jeder a bisserl fortgehen.“

Frisören fehlen Veranstaltungen

„Nachdem die Betriebe bis 1. Mai geschlossen waren, war der Mai sehr stark, nach dem ersten Schub gab es ein Auf und Ab und nun ein langsames Normalisieren“, erklärt die Sprecherin der Frisöre, Sylvia Fürhauser aus Leobendorf. Man merke aber, dass es keine Veranstaltungen und kaum Hochzeiten gibt. Viele ihrer Berufskollegen haben sich mit Kurzarbeit geholfen, einige haben auch Personal gekündigt und später wieder eingestellt. Allerdings fürchte sich die Branche vor wieder steigenden Zahlen, wenn wieder geschlossen werden muss.

Insgesamt gab es Änderungen im Verhalten der Kundinnen, vor allem durch Homeoffice. „Daheim braucht man keine tolle Frisur, daheim kann auch der Nachwuchs um einige Zentimeter länger ausfallen“, so Fürhauser. Es sei auch „beinahe ein Trend, das sich viele nach Jahren des Haarefärbens nun die Farbe auswachsen lassen.“ Wer sich selbst bearbeitet und dabei pfuscht, dürfe sich nicht wundern, wenn dann der nächste Friseurbesuch teurer wird, weil die Schäden ausgeglichen werden müssen, warnt Fürhauser. Durch die strengen Covid-Bestimmungen lasse sich zumindest das Personal gut planen, da ja ein Friseurbesuch nur mit einem Termin möglich ist. Eine besondere Herausforderung ist es aktuell, Männer zu rasieren, denn da müssen Mund-Nasenschutz und ein Schutzschild getragen werden.

Hygieneschild füllte das Auftragsloch

Mit seinem Personal recht gut über die Runden gekommen ist Oliver Bartosch mit seinem Glasereibetrieb in Stockerau. Als Systemerhalter war der Betrieb offen, die Aufträge sind aber weggebrochen. „Die Ware stand im Hof, es gab aber keine Aufträge, weil die Menschen aus Sicherheitsgründen keine Handwerker im Haus haben wollten“, so Bartosch. Mitten in der Nacht habe er dann die Idee zum Hygieneschild aus Kunststoff oder Glas gehabt. „Damit konnte ich das Auftragsloch füllen“, erklärt Bartosch. „Das war ein Hype, etwa vier Wochen lang.“ Dann kam eine langsame Rückkehr zur Normalität, die aber etwas unter dem vergangenen Jahr liegt.

„Es ist nicht so, dass die Menschen jetzt mehr Geld in ihr Heim investieren, weil sie nicht auf Urlaub fahren können. Die Leute sind beim Geldausgeben vorsichtiger geworden“, bemerkt Bartosch. Er fürchtet bei einem stärkeren Anstieg der Neuinfektionen eine große Gefahr speziell für den Handel: „Wenn nicht flächendeckend, sondern nur bei kleinen Hotspots alles runtergefahren wird“, kann es große Verlierer geben.

„Gerade bei der Frühjahr- und Sommergarderobe hatten wir sieben Wochen geschlossen. Sieben Wochen 100 Prozent Verlust, der ist kaum aufzuholen“, beschreibt der Nationalratsabgeordnete und Sprecher der Wirtschaftskammer Stockerau für den Handel, Andreas Minnich die Auswirkungen des Lockdown, der auch ihn mit seinem Bekleidungsgeschäft in Korneuburg getroffen hat.

Minnich: "Positiver Trend im Handel"

Die Möglichkeit der Kurzarbeit wurde im Handel sehr intensiv genutzt, so Minnich, denn „da hatte man die Mitarbeiter beim Eröffnen gleich bei der Hand.“ Die Vielzahl an Förderungen für die Wirtschaft bezeichnet Minnich als sehr hilfreich für die Handelsbetriebe.

„Weil viele nicht auf Urlaub gefahren sind, bleibt jetzt ein Budget für ungeplante Käufe. Im Handel ist ein positiver Trend erkennbar“, erklärt Minnich. Besonders bemerkbar sei ein Boom bei der Gartengestaltung. Für die Bekleidungsbranche sind laut Minnich durch die Absage von Veranstaltungen viele Anlasskäufe weggefallen, „jetzt gibt es zum Glück aber mehr Hochzeiten und Erstkommunionen werden auch stattfinden.“

Vorübergehend bis zu einem Viertel weniger Kunden gab es in der Rohrwald Apotheke in Leobendorf, wie Apotheker Daniel Danninger berichtet. „Wegen einem Make-Up ist niemand gekommen, das war so aber auch gewünscht“, so Danninger. Man sei aber ohne Kurzarbeit über die Runden gekommen. Wenn auch zu bemerken sei, dass nicht mehr so viel Geld für teure Pflegeprodukte ausgegeben werde sind laut Danninger die Landapotheken besser durch die Coronakrise gekommen, als jene in typischen Bürovierteln oder in Einkaufscentern.