Missstände in Schweinemastbetrieb: Ermittlungen wegen Tierquälerei

Ein Sprecher der Korneuburger Anklagebehörde bestätigte am Donnerstag auf Anfrage einen Bericht des ORF NÖ. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte Anzeige erstattet, auch die Bezirkshauptmannschaft brachte eine Sachverhaltsdarstellung ein.

Der VGT hatte die Zustände in einer Aussendung im Juni als "katastrophal" bezeichnet und von "zahllosen toten Tiere in verschiedenen Verwesungsstadien" berichtet. Die AMA sperrte den Betrieb für ihr Gütesiegel und stellte finanzielle Sanktionen in den Raum. Zudem wurden Nachschärfungen im System, u.a. eine engmaschigere Prüfungsfrequenz und unangekündigte Kontrollen, angekündigt. Der Betreiber setzte laut früheren Angaben nach dem Bekanntwerden der Missstände von der Amtstierärztin verordnete Maßnahmen "unmittelbar" um.

Anzeige von VGT AMA sperrt Schweinemastbetrieb im Bezirk Korneuburg

