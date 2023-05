Missstände oder „Mütter-Mafia“: Wirbel um Mittelschuldirektor

In einem Schreiben von „besorgten Eltern“ an die Redaktion gibt es Vorwürfe an einen Direktor der Mittelschule im Bezirk Korneuburg. Demnach habe er Kenntnis von einigen Missständen, unternehme dagegen aber nichts. Man sei „sehr besorgt um unsere Kinder“, wird als Grund genannt, warum das Schreiben anonym verfasst wurde.

Diese Vorwürfe sind offensichtlich auch in sozialen Medien zu finden, wie es in einem anderen Schreiben heißt, das ebenfalls anonym bei der NÖN eingelangt ist. Darin ist von einer „Mütter-Mafia“ die Rede, vor der die Verfasserin ihr Kind schützen will. Zudem seien die Vorwürfe gegen den Direktor völlig haltlos. Das Lehrerpersonal dürfe nicht von den anonymen Beschwerdeführerinnen von seiner Arbeit abgehalten werden.

Wir sind sehr sensibel und gehen den Sachen nach Christoph Eckel, Schulqualitätsmanager der Bildungsregion

Der angefeindete Direktor darf sich dazu in den Medien nicht äußern. Dies übernimmt Christoph Eckel, Schulqualitätsmanager in der Bildungsregion und zuständig für knapp 60 Schulen in den Bezirken Mistelbach, Korneuburg, Stockerau und Hollabrunn. „Wir stehen im regen Austausch mit den Eltern“, sagt dieser. Es habe sich eine Elterngruppe gebildet, die sich aufrege, „wir sind sehr sensibel und gehen den Sachen nach“, so Eckel.

Probleme mit Schülern, Lehrern und Eltern können immer wieder auftreten, sagt Eckel. Im konkreten Fall wurde dem Direktor geraten, die vielen Aktivitäten, die unter anderem auch im Bereich Mobbing in der Schule laufen, auch in die Wahrnehmung der Eltern zu bringen. In diesem Zuge werde auch viel Präventionsarbeit geleistet. Aktuell sieht Eckel darüber hinaus aber keinen Handlungsbedarf.

Grundsätzlich sei das im Beschwerdeschreiben genannte Verhalten eines Lehrers - ihm wird vorgeworfen, die Kinder anzuschreien - zum Teil auch subjektives Empfinden, das jeder Schüler anders erlebe. Da ist es laut Eckel auch nach der Pandemie und angesichts des Ukraine-Kriegs schwierig, „denn es treten Probleme auf, die Kinder allein nicht verarbeiten können“. Viele Ängste spielten dabei mit, zudem kämen die Kinder zum Teil aus unterschiedlichen Ländern.

