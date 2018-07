102,3 Kilo Restmüll hat jeder Einwohner im Gebiet des Abfallverbandes Korneuburg (siehe Infobox) im Jahr 2017 im Durchschnitt produziert. Am meisten Restmüll pro Kopf erzeugten im letzten Jahr die Niederhollabrunner (116,7 Kilo), am wenigsten die Enzerfelder (90,7 Kilo).

Insgesamt sind im letzten Jahr 4.290 Tonnen Restmüll angefallen, die Tendenz ist bedingt durch das Bevölkerungswachstum steigend. Seit mehr als 14 Jahren wird der Rest- und Sperrmüll aus den Verbandsgemeinden zur EVN nach Dürnrohr gebracht und dort thermisch verwertet. Die Wärme wird zur Stromerzeugung genutzt. „Da-ran wird sich auch ab 2019 nichts ändern, und das ist auch gut so“, informiert Abfallverband-Geschäftsführer Gerhard Münzker.

Der Sommer wird im verwaltungstechnischen Bereich noch spannend für den Abfallverband. Der Korneuburger Bezirk ist immerhin jener mit der höchsten Anzahl von Gemeinden in Niederösterreich, die nicht dem Abfallverband angehören. Mit Anfang 2020 könnte sich das ändern, derzeit laufen die Verhandlungen mit Korneuburg, Stockerau, Spillern, Stetten und Leitzersdorf.

„Größere Mengen hätten für alle Vorteile bei den Verhandlungen.“Verbandsobmann Günter Trettenhahn

„Wir haben alle Unterlagen und Zahlen geliefert, die Gemeinden beraten jetzt“, beschreibt Verbandsobmann Günter Trettenhahn das Prozedere. In der zweiten Augusthälfte gibt es dann eine große Besprechung. Mit dem Beitritt der fünf Gemeinden würde sich die zu entsorgende Müllmenge schlagartig verdoppeln. „Es ist alles durchkalkuliert, wir stehen Gewehr bei Fuß“, betont der Verbandsobmann und verweist: „Größere Mengen hätten für alle Vorteile bei den Verhandlungen.“

Der Korneuburger VP-Bürgermeister Christian Gepp bestätigt die Verhandlungen. „Der Preis ist wichtig, es muss aber das gesamte Package passen“, stellte er die Bedingung. Theoretisch könnte er sich auch höhere Kosten, im Gegenzug aber längerfristige Preisgarantien vorstellen.

Die Grafik zeigt, wieviel Abfall die zwölf Gemeinden des Abfallverbandes in den Jahren 2015, 2016 und 2017 produziert haben. Die Restmüllmenge steigt aufgrund des Bevölkerungswachstums. | Abfallverband Korneuburg

Abfall und seine Verwertung ist ein Thema, das sich ständig weiterentwickelt. So steigt die Zahl der abgegebenen Lithium-Ionen-Batterien kontinuierlich an, weil sie aufgrund ihres dünnschichtigen Aufbaus in sehr vielen elektronischen Geräten wie Smartphones oder Tablets zum Einsatz kommen. Das Problem ist das Gefahrenpotenzial. „Sie haben eine sehr hohe Spannung. Hier ist auf wenig Volumen eine ganze Menge Strom gespeichert“, veranschaulicht Trettenhahn. „Aufgrund der organischen Komponente können sie leicht zu brennen beginnen“, beschreibt er.

Darauf haben die Wertstoffzentren innerhalb der Verbandsgemeinden nun reagiert. Für die Lithium-Ionen-Batterien gibt es nun eigene Aufbewahrungsboxen. Und nicht nur das: Die Batterien werden einzeln verpackt und kommen je nachdem, ob sie beschädigt oder unbeschädigt sind, in ein eigenes Metallfass, das sich wiederum ein einer eigenen Box befindet. „Wir tragen damit dem Sicherheitsgedanken Rechnung“, betont Trettenhahn. Es gehe aber auch um die Sortenreinheit. Um Fehlwürfe zu minimieren, wurde auch die Beschilderung der Container in den Altstoffsammelzentren (ASZ) neu gestaltet.