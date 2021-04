Musikschulen und -schüler erleben schwere Zeiten. Gemeinsames Musizieren ist nur selten möglich, trotzdem versuchen Lehrer und Schüler, das hohe Niveau zu halten. Die NÖN hat nachgefragt, wie das gelingen soll.

Notgedrungen mit dem Online-Unterricht arrangiert hat man sich in der Musikschule Korneuburg. Laut Direktor Peter Vasicek funktioniert das bei Basics sogar in der Gruppe recht gut. Es sei erstaunlich, dass trotz der schwierigen Umstände bei Wettbewerben gute Ergebnisse erzielt wurden. Allerdings fehle das gemeinsame Musizieren. „Ich hoffe, dass wir bald wieder in Kleingruppen bis zu sechs Musikern üben können“, so Vasicek. Immerhin habe man im September Glück gehabt und im Präsenzunterricht den Anfängern das richtige Handling der Instrumente erklären können.

Der Einzelunterricht gehe gut, solange er in Präsenz durchgeführt werden kann, sagt der Direktor der Musikschule Gerasdorf, Stephan Singer. Online müssten die Lehrer hingegen viel mehr mit Worten erklären, wo sonst vielleicht ein Griff reicht. Insgesamt sei es viel zeitaufwendiger. Grundsätzlich mache der Online-Unterricht laut Singer nur bei zumindest Fortgeschrittenen Sinn. Bei Anfängern gibt es so gut wie keine Chance, „das fängt schon beim Erklären an, wie man ein Instrument hält.“ Problematisch sind aktuell die fehlenden Perspektiven für die Schüler: „Was probe ich mit den Kindern?“, fragt Singer. Man versuche dann, die Schüler aufzunehmen, damit sie ihr Können zumindest digital im Internet vorzeigen können.

Der Einzelunterricht aus der Ferne läuft sehr gut, es geht konzentrierter zur Sache, „weil die Schmähbrüder fehlen, die für Ablenkung sorgen“, erklärt Erich Steinkogler, Direktor der Musikschule Weinviertel Mitte. Zudem bekommen beim Onlineunterricht die Eltern einmal mit, was die Lehrer wirklich leisten. „Was aber fehlt, ist der soziale Aspekt, das Ensemblespiel leidet. Wir wollen ja Musikanten, die Freude am Spielen haben“, gibt Steinkogler zu denken. Zudem sei es schwer, die Stimmung aufrecht zu halten, „weil ja Ansporn und Ziele fehlen“, weiß der Schulleiter.

Das bestätigt auch Géza-Michael Vörösmarty, Direktor der Musikschule Stockerau: „Die wichtigste Sache, der Auftritt, fehlt!“ Es sei für Musikschulen unerlässlich, dass die Schüler ihr Können unter Beweis stellen, bei Wettbewerben etwa. „Künstler brauchen das Feedback des Publikums“, erklärt Vörösmarty.

Auch für ihn ist es eine zusätzliche Einschränkung, dass Ensembles nicht gemeinsam proben dürfen, „das miteinander Musizieren fehlt“. Zudem fehlen natürlich die sozialen Kontakte der Schüler untereinander.

Kein Publikum bei Wettbewerben

Erfreulich ist für Vörösmarty, dass es derzeit keinen Einbruch der Schülerzahlen gibt. Dass die Neuanmeldungen eine Katastrophe werden können, fürchtet hingegen Steinkogler. „Die Leute sind sehr vorsichtig geworden. Zurzeit sind die Anmeldungen spärlich, und der Unterricht kostet ja auch Geld.“

Deshalb bietet die Musikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld unter dem Motto „Schnuppern – Kennenlernen – Ausprobieren“ jederzeit gegen Voranmeldung eine Schnupperstunde an, erklärt Direktor Walter Reindl. Unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen sind alle Lehrer bereit, jedem interessierten Kind das Erlernen eines Instruments mit Hilfe einer Schnupperstunde zu ermöglichen. Dabei ist es auch möglich, mehrere Instrumente kennenzulernen. Die Details finden sich auf der Website der Musikschule.

Auch für Reindl ist es „schade, dass Ensembles bis zum Ende des harten Lockdowns nicht gemeinsam musizieren dürfen“. Der Online-Unterricht gilt übrigens nicht für die 56 Schüler, denen eine Übertrittsprüfung bevorsteht. Auch die Vorbereitung auf den Bundeswettbewerb in Salzburg wird im Präsenzunterricht abgehalten.

Der 17-jährige David Hofbauer aus Obergänserndorf nimmt beim Bundeswettbewerb mit Horn und als Teil eines Klavierduos teil. Der Lockdown wirkt sich auch auf die Vorbereitung für den Bundeswettbewerb aus. „Da ist zeitintensives Üben angesagt, das macht man aber daheim“, so Hofbauer. Schwieriger sei es, mit dem Lehrer ein Stück auf Distanz zu erarbeiten, da gehe es um einzelne musikalische Details. „Da kann man zur Not auch online vorspielen“, so der junge Musiker.

Anders als beim „normalen“ Unterricht in der Musikschule darf man bei der Vorbereitung auf einen Wettbewerb aber gemeinsam üben. „Dass mit dem zweiten Pianisten wirklich live geübt werden darf, ist gut und wichtig für das Zusammenspiel“, erklärt Hofbauer.

Wie das Vorspielen beim Bundeswettbewerb sein wird, steht noch nicht fest. Einen Nachteil ortet Hofbauer schon: „Es wird kein Publikum anwesend sein.“