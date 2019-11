Mit gemischten Gefühlen setzen die Wirte im Bezirk das Rauchverbot um, das seit 1. November gilt. Sie rechnen mit einem Geschäftsrückgang. „Die Gäste werden auf die Wirte böse sein“, befürchtet der Korneuburger Bezirksvertrauensmann der Gastronomie, Franz Riefenthaler. Er hat sich bei seinem Landgasthaus in Großmugl jedenfalls schon aufs Rauchverbot eingestellt: Die Thuje beim Eingang wurde durch Stehtisch und Aschenbecher ersetzt.

Erfahrung mit dem Rauchverbot hat Doris Ulbinger. Vor rund einem Jahr hatte sie in ihren beiden Cafés in Ladendorf und Ernstbrunn dem Rauch eine Absage erteilt. In Ernstbrunn musste sie das Rauchverbot aber nach drei Wochen zurücknehmen. „Die Nichtraucher, die gesagt hatten, dass sie endlich ins Lokal können, sind nicht gekommen, die Raucher sind ins nächste Lokal übersiedelt“, schildert Ulbinger. Sie will sich streng an das Rauchverbot halten, das auch eine Chancengleichheit bieten soll. Allerdings habe sie schon von einigen Wirten gehört: „Ich lass die Gäste weiter rauchen.“ Namen nennt Ulbinger aber keine.

„Die Letztenscheidung beim Rauchen sollte der Souverän haben – das ist der Gast!“ Franz Riefenthaler, Bezirksvertrauensobmann der Gastronomie

Einige ihrer rauchenden Gäste haben schon angekündigt, daheimbleiben zu wollen. Andere wiederum haben ihr erklärt: „Wir richten unser Kellerstüberl wieder her und treffen uns da.“ Eine große Konkurrenz sieht Ulbinger in Feuerwehren oder Gemeindetreffs, „wenn dort weiter geraucht werden darf“.

„Wir haben es ein halbes Jahr als Nichtraucherlokal probiert, das ging nicht“, erklärt Wolfgang Kalvoda. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er das „Inkawo“ in Stockerau. Großteils bewirtet er Stammgäste, „die haben kein Verständnis für die Regelung“. Er will einen Stehtisch vor das Lokal stellen, fürchtet aber, „dass die Anrainer unglücklich werden, wenn Gäste vor der Türe rauchen“. In den nächsten Wochen rechnet Kalvoda mit einem deutlichen Umsatzeinbruch. Dabei sei die Zeit bis zum Jahreswechsel meist besonders umsatzstark. „Bei uns geht’s an die Substanz, es geht ums Lokal“, fürchtet Kalvoda. Spielraum sieht er keinen, „das Rauchverbot wird eingehalten!“

In der Musikbar des Rathaus- Restaurants Korneuburg durfte bisher geraucht werden. „Ich sehe das Rauchverbot als völlig falsch an. Wenn ich weggehe, dann will ich auch rauchen können“, hat Geschäftsführer Michael Schödl wenig Verständnis für die Neuregelung. Viele seiner Stammgäste sind Raucher. Früher sei das selbstverständlich gewesen und habe nie gestört, gibt er zu denken.

Nun wurden im Innenhof des Rathauses Aschenbecher aufgestellt, da gibt es auch keine Lärmbelästigung der Anrainer. „Es wird eine Schockphase geben“, erwartet Schödl und rechnet zunächst mit einem Geschäftsrückgang. Immerhin einen Vorteil sieht er im Rauchverbot: „Das intensive Lüften in der Früh entfällt!“

Riefenthaler glaubt nicht, dass mehr Menschen aufhören zu rauchen. Interessant wäre für ihn eine Nachuntersuchung in ein, zwei Jahren, ob das Rauchverbot eine Verbesserung der Volksgesundheit gebracht hat. Einschränkungen sind für Riefenthaler durchaus sinnvoll: „Ich finde es richtig, dass in Räumen, in denen Speisen gereicht werden, nicht geraucht wird!“ Sein Vorschlag: Der Betreiber soll sich aussuchen können, ob geraucht werden darf. „Die Letztentscheidung, hat der Souverän, das ist der Gast!“

Nun müssen er und seine Berufskollegen mit einem Umsatzeinbruch rechnen, so Riefenthaler. Langfristig erwartet er aber keinen Rückgang. Eine große Gefahr sieht er aber im „Denunziantentum“, denn Strafen können die Existenz eines Wirts ruinieren. Er glaubt aber, dass sich die Lokalbetreiber fast lückenlos an das Rauchverbot halten werden. Riskant sei, „wenn kurz vor der Sperrstunde in weinseliger Laune im bereits fast leeren Lokal geraucht wird“, warnt Riefenthaler.