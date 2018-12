Ein Schulterschluss zwischen den Gemeinden Langenzersdorf, Bisamberg, Korneuburg, Leobendorf, Spillern und Stockerau ermöglicht nun doch die Weiterführung des Nachtbusses. Eigentlich hätte die Linie, die von der Firma Dr. Richard betrieben wird, aufgrund mangelnder Auslastung, mit 1. Jänner eingestellt werden sollen. Zumindest bis Juni ist die Weiterführung nun garantiert, dann soll evaluiert werden.

Wie der Langenzersdorfer ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser erklärte, würde man sich schon vorher, im März, noch einmal zusammensetzen, um über das weitere Schicksal und über die Bedingungen der einzelnen Gemeinden beraten. Die Fortführung wurde jedenfalls im Langenzersdorfer Gemeinderat schon einstimmig beschlossen. Auch die anderen Gemeinden werden hier laut Arbesser noch nachziehen.

Christian Baumgärtel | NÖN Archiv

Indessen reklamieren die SPÖ-Vertreter der betroffenen Gemeinden den Erfolg für sich. Der stellvertretende Vorsitzende der SPÖ-Langenzersdorf, Christian Baumgärtel, kritisierte dabei vor allem den Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) im Speziellen - Er hätte falsche Zahlen vorgelegt. Es würden nämlich an die 40 Personen und nicht wie Gepp sagte, nur sieben Personen pro Fahrt, die Linie benützen – und die „schwarzen Gemeinden“ im Allgemeinen, denen er unterstellte, den Nachtbus nicht zu bewerben und in den jeweiligen Gemeindezeitungen totzuschweigen.

„Das ist ja spannend. Genau jene, die in dieser Sache überhaupt nichts getan haben, weder per Mail noch bei den Gesprächen anwesend waren, wollen den Erfolg jetzt für sich reklamieren! Wenn sie die mangelnde Bewerbung kritisieren, so kann ich nur fragen: Warum hat die SPÖ hier nie agiert“ schüttelt Gepp auf NÖN-Nachfrage den Kopf.

Christian Gepp | NÖN Archiv

Er spricht von angenehmen und emotionslosen Gesprächen, die mit Parteipolitik überhaupt nichts zu tun hatten. Vor allem ging es dabei darum, dass man den Fahr-Zeitplan überarbeiten, alternative Angebote einholen und die Tarife zwischen den betroffenen Gemeinden nachjustieren müsse. Er gibt aber auch zu, dass die Fahrgast-Frequenz in letzter Zeit stark rückläufig war.