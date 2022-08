Neue Leitung für zwei Schulen

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Wenig Änderungen gibt es für Schüler zum Schulstart. Zwei Schulen erhalten aber eine neue Leitung und es wird saniert und erweitert.

Neue Direktorin. In Bisamberg leitet nun Sabine Grossler die Volksschule. Für sie ist es das 13. Jahr in Bisamberg, die letzten acht Jahre war sie Vertreterin der Direktorin. Der Weg von Grossler war vorgezeichnet, schon als Kind wollte sie unterrichten. Deshalb tut es der 46-Jährigen auch leid, „dass ich meine zweite Klasse abgeben musste“. Die Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen will in der Schule die Digitalisierung weiter vorantreiben. „Die neun Klassen haben digitale Tafeln bekommen, nun wäre eine Tablet-Klasse gut“, sagt die Pädagogin. Was ihr besonders m Herzen liegt: „Die Entwicklung zu sehen, mit den Kindern zu arbeiten.“ Deshalb soll die Stärkenorientierung verstärkt eingebaut werden.

Interimistische Leiterin in Harmannsdorf: Doris Zemann. Foto: privat

Neue Schulleiterin. Einen Wechsel gibt es auch bei der Volksschule Harmannsdorf: Im kommenden Schuljahr wird Doris Zemann die interimistische Leitung übernehmen. Danach erfolgt eine offizielle Ausschreibung seitens der Bildungsdirektion Niederösterreich.

Zemann ist zwar erst ein Jahr an der Schule, kann aber auf eine 31-jährige Karriere in Wien zurückblicken. Als Langenzersdorferin wollte sie im Bezirk arbeiten. Im vergangenen Semester hat Zemann bereits intensiv mit ihrer Vorgängerin gearbeitet, sie betritt also kein Neuland als Schulleiterin. „Ich freue mich schon auf die neue Aufgabe“, sagt sie.

Großbaustelle in Stockerau. Mit einer Brücke werden die Volksschulen West und Wondrak in Stockerau künftig verbunden sein. Der alte Turnsaal ist bereits Geschichte, der Eingangsbereich der Volksschule Wondrak großteils abgerissen. Beide Gebäude werden zudem aufgestockt, im Herbst 2023 soll alles fertig sein. Zusammen mit einer Kernsanierung wird das Projekt rund 18 Millionen Euro kosten.

Der Raum im Dachgeschoss wird als Speisesaal verwendet, kann aber auch in einen Theater- und Festsaal umgewandelt werden. Statt dem alten Turnsaal wird ein neuer, doppelt so großer errichtet. Im kommenden Schuljahr weicht die Tagesbetreuung ins alte Gericht aus. Dislozierte Klassen werden im Nimbschhof untergebracht, Bewegung ist im Kirchenturnsaal möglich.

Neue Klasse. Platz für eine zusätzliche Klasse wird bis Schulbeginn in Enzersfeld geschaffen. Noch im Herbst beginnen die Arbeiten für einen Zubau, der Nebenräume und zwei neue Klassen umfasst.

Fluchtwegesystem neu. Gebaut wird auch in der Mittelschule Harmannsdorf. Die Küche wird umgestaltet, ein neuer Physiksaal errichtet. Geschaffen wird ein Durchbruch zur Volksschule. Bei Projektarbeiten können diese Räume dann zusätzlich genutzt werden. Weiters wird ein brandschutzgerechtes Fluchtwegesystem geschaffen.

Umbau in Sporthalle. Seit Juni finden in der Franz-Guggenberger-Sporthalle Umbauarbeiten statt. Der Boden in der Handballhalle und auch die Wandbeläge, insbesondere der Prallschutz, waren sanierungsbedürftig. Im Zuge der Arbeiten werden zusätzliche Turngeräte für die Schulen angeschafft.

Geplant, aber verschoben. Zumindest bis zum Frühjahr verschoben wurden Arbeiten in Hausleiten, man will die Mittelschule für die schulische Nachmittagsbetreuung aufstocken. Im Dach wird der nötige Raum geschaffen. Dafür gibt es dann einen eigenen Betreuungsbereich, sogar eine Küche wird installiert.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.